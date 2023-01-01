Описание

Компактный всенаправленный петличный микрофон с системой мониторинга разработан для использования со смартфонами, фото- и видеокамерами, аудиорекордерами, микшерами и другими записывающими устройствами. Значительно превосходит качество звука встроенного микрофона вашего устройства. Записывает естественный звук без помех. Идеально подходит для проведения интервью, публичных выступлений, прямых трансляций, видеоблогов, онлайн-конференций и т.п.

Микрофон

Микрофон оснащен чувствительным электретным капсюлем с частотным диапазоном от 20 Гц до 20 кГц. Крепится к одежде с помощью зажима. Всенаправленная диаграмма обладает одинаковой чувствительностью к сигналам, поступающим со всех сторон. Световой индикатор на электронном блоке позволяет контролировать состояние подключения микрофона.

Высокое качество звука

Технология Mathematics Process Technique эффективно усиливает речевой сигнал, подавляет синфазный шум, воспроизводит четкий и чистый звук. Отключаемый фильтр низких частот 150 Гц подавляет различные шумы, вызванные трением, кондиционерами, движением транспорта, шумом толпы и т.п. Широкий диапазон регулировки сигнала 9 дБ позволяет управлять уровнем записи в различных условиях. Технология шумоподавления CVC идеально подходит для шумных и многолюдных мест. Основана на алгоритме обработки звука, который снижает фоновый шум на 20-40 дБ. Выделяет нужные голосовые сигналы, не блокирует окружающие звуки, при этом подавляет нежелательные шумы на частотах ниже 70 Гц. Технология кодирования звука Synco обеспечивает чистый и естественный звук с высокой детализацией, но без дополнительной окраски.

Контроль записи

Функция аудиомониторинга позволяет подключить к микрофону наушники и контролировать качество записи звука во время съемки.

Подключение к различным устройствам

С помощью кнопки переключения режимов телефон/камера и переходника с 3,5 мм на 6,3 мм, микрофон можно использовать с различными устройствами: смартфонами, планшетами, ноутбуками, фотоаппаратами, компьютерами, видеокамерами, микшерами, рекордерами и другим оборудованием.

Длительное время работы

Литиевый аккумулятор большой емкости обеспечивает длительное время работы. С включенной функцией аудиомониторинга до 30 часов, без аудиомониторинга до 40 часов. Небольшая подзарядка в течение 10 минут продлевает запись на 1 час. Используйте прилагаемую быструю зарядку Type-C, чтобы полностью зарядить микрофон за 1,5 часа.

Аудиокабель

Медный экранированный аудиокабель обеспечивает моментальную и стабильную передачу сигнала без электромагнитных помех.

Длина 6 метров позволяет свободно перемещаться во время записи.

Ветрозащита

Комплектуется поролоновой ветрозащитой для устранения звуковых ударов при дыхании и произношении резких звуков.