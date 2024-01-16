Беспроводная система Synco G3PRO 2.4 ГГц, 2 передатчика, 1 приемник
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Описание
SYNCO G3PRO – компактная универсальная трёхканальная беспроводная микрофонная система. Дополнительный третий микрофон находится в приёмнике, что позволяет записывать не только двух участников беседы, но и комментарии оператора. Передатчики весят всего 15 грамм, крепятся непосредственно к приёмнику, заряжаются от него и автоматически синхронизируются. Отличный выбор для записи оживлённой беседы. Лёгкий и удобный комплект для повседневного использования.
Ключевые особенности SYNCO G3PRO:
- Трёхканальная микрофонная система с высококачественными всенаправленными конденсаторными микрофонами в передатчиках и приёмнике
- Управление через сенсорный экран 2”
- Кодированная передача сигнала на частоте 2,4 ГГц (Wi-Fi диапазон)
- Устойчивая связь до 250 метров (в прямой видимости)
- Автоматическая синхронизация
- Длительное время автономной работы до 10 часов
- Одновременное независимое подключение к трём различным устройствам (два аналоговых TRS/TRRS и цифровое Type-C)
- Прямое подключение к смартфону, компьютеру или ноутбуку по USB
- Независимая регулировка громкости микрофонов и выходов от -40 до 0 дБ
- Интеллектуальное шумоподавление
- Мониторинг звука во время записи
- Передача несжатого аудио в формате PCM 16 бит 48 кГц через Type-C
- Дополнительные петличные микрофоны
- Лёгкая сумка для устройства и всех аксессуаров
SYNCO G3PRO – своего рода уникальное инженерное решение. Передатчики весят всего 15 грамм, крепятся непосредственно к приёмнику, заряжаются от него и автоматически синхронизируются. Просто сдвиньте передатчики на приёмнике снизу-вверх и система готова к работе. Верните обратно и автоматически начнётся их зарядка.
В приёмнике имеется дополнительный третий микрофон, что позволяет вести запись трёх участников беседы одновременно. При включении третьего микрофона, он записывается в правом канале, а оба передатчика суммируются в левом. Если третий микрофон не включён, передатчики записываются в стерео каждый на свой канал. Это удобно для дальнейшей обработки на пост-продакшн.
Приёмник оснащён тремя независимыми выходами (два аналоговых TRS/TRRS и цифровой Type-C) для подключения фото/видео камеры, микшера, рекордера, смартфона, планшета, ноутбука и другого оборудования. Возможен мониторинг звука через наушники в реальном времени.
Управление работой устройства осуществляется через сенсорный экран приёмника, переключение режимов и настройка параметров звука интуитивно понятны.
Регулировка громкости микрофонов и выходов имеет 15 уровней и осуществляется независимо для каждого из них на сенсорном экране в диапазоне от -40 до 0 дБ. Запас по громкости достаточен для любой, даже самой громкой речи. На передатчиках имеются отдельные кнопки регулировки громкости.
Все микрофоны можно временно отключать при необходимости.
Передатчики и приёмник уверенно держат связь на расстояние до 250 метров в зоне прямой видимости. Передача сигнала осуществляется по зашифрованному каналу в WiFi диапазоне 2.4 ГГц.
Встроенные литиевые аккумуляторы передатчиков работают до 5 часов без перерыва, а за счёт подзарядки от приёмника суммарное время автономной работы системы составляет 10 часов. Этого достаточно для полного съёмочного дня.
Встроенный DSP процессор обрабатывает звук в реальном времени без задержек. Интеллектуальное шумоподавление устраняет лишний окружающий шум, сохраняя звук насыщенным и чистым без искажения тембра голоса. Имеется три уровня шумоподавления.
Система комплектуется проводными петличными микрофонами. Если вам нужно скрыть передатчик, подключите к нему петличку, а передатчик закрепите на поясе или уберите в карман.
Передатчики и приёмник легко фиксируются на одежде с помощью зажима-клипсы.
Микрофоны комплектуются ветрозащитой из искусственного меха для устранения шума и помех от ветра. Она отлично фильтрует посторонние шумы, улучшая звучание голоса на улице. Ветрозащита крепится к передатчику силиконовым бампером, который обладает высокими амортизирующими свойствами и в случае падения передатчика убережёт его от трещин, сколов и других механических повреждений. Бампер обеспечивает дополнительную защиту от дождя во время съёмки на улице.
В комплекте поставки имеется лёгкая сумка для устройства с кармашками для проводов.
Состав системы:
- Передатчик – 2 шт.
- Приёмник – 1 шт.
- Петличный микрофон – 2 шт.
- Ветрозащита для передатчика – 2 шт.
- Ветрозащита для петличного микрофона – 2 шт.
- Кабель Type-C/Type-C – 1 шт.
- Кабель 3,5 мм/TRS – 1 шт.
- Кабель 3,5 мм/TRRS – 1 шт.
- Переходник Type-C/USB – 1 шт.
- Переходник Type-C/Lightning – 1 шт.
- Сумка – 1 шт.
Характеристики
- Тип микрофона: передатчик со встроенным микрофоном
- Механизм акустического преобразования: конденсаторный
- Направленность: всенаправленный
- Частотная характеристика: 50 Гц ~ 20 кГц
- Чувствительность: -35 дБ (±3 дБ, 1 В/Па @ 1 кГц)
- Соотношение сигнал / шум: > 75 дБ
- Максимум звукового давления (SPL): 110 дБ SPL (@ 1 кГц)
- Регулировка уровня: есть, 15 ступеней, от -40 до 0 дБ, регулируется на приемнике
- Разрешение (для микрофонов с АЦП): 48 кГц 16 бит
- Тип передачи: цифровая 2.4 ГГц
- Рабочая частота: Wi-Fi 2.4 ГГц
- Число каналов: 3 (вход), 2 (выход)
- Дальность действия: 250 м на линии прямой видимости
- Выходная мощность: 20 дБ (макс.)
- Антенна: встроенная
- Входы: 3.5 мм TRS для петличного микрофона
- Питание: литиевый аккумулятор 260 мАч
- Время работы: 5 ч
- Размеры: 62 х 22 х 20 мм
- Вес: 15 г
- Антенна: встроенная
- Выходы: 3.5 мм TRS/TRRS выход + 3.5 мм выход на наушники + цифровой выход USB Type C
- Питание: литиевый аккумулятор 2200 мАч, зарядка по USB 5В 1А за 2.5 часа
- Время работы: 10 ч
- Размеры: 64 х 62 х 28 мм
- Вес: 74 г