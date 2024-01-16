SYNCO G3PRO – компактная универсальная трёхканальная беспроводная микрофонная система. Дополнительный третий микрофон находится в приёмнике, что позволяет записывать не только двух участников беседы, но и комментарии оператора. Передатчики весят всего 15 грамм, крепятся непосредственно к приёмнику, заряжаются от него и автоматически синхронизируются. Отличный выбор для записи оживлённой беседы. Лёгкий и удобный комплект для повседневного использования.

Ключевые особенности SYNCO G3PRO:

Трёхканальная микрофонная система с высококачественными всенаправленными конденсаторными микрофонами в передатчиках и приёмнике

Управление через сенсорный экран 2”

Кодированная передача сигнала на частоте 2,4 ГГц (Wi-Fi диапазон)

Устойчивая связь до 250 метров (в прямой видимости)

Автоматическая синхронизация

Длительное время автономной работы до 10 часов

Одновременное независимое подключение к трём различным устройствам (два аналоговых TRS/TRRS и цифровое Type-C)

Прямое подключение к смартфону, компьютеру или ноутбуку по USB

Независимая регулировка громкости микрофонов и выходов от -40 до 0 дБ

Интеллектуальное шумоподавление

Мониторинг звука во время записи

Передача несжатого аудио в формате PCM 16 бит 48 кГц через Type-C

Дополнительные петличные микрофоны

Лёгкая сумка для устройства и всех аксессуаров

SYNCO G3PRO – своего рода уникальное инженерное решение. Передатчики весят всего 15 грамм, крепятся непосредственно к приёмнику, заряжаются от него и автоматически синхронизируются. Просто сдвиньте передатчики на приёмнике снизу-вверх и система готова к работе. Верните обратно и автоматически начнётся их зарядка.

В приёмнике имеется дополнительный третий микрофон, что позволяет вести запись трёх участников беседы одновременно. При включении третьего микрофона, он записывается в правом канале, а оба передатчика суммируются в левом. Если третий микрофон не включён, передатчики записываются в стерео каждый на свой канал. Это удобно для дальнейшей обработки на пост-продакшн.

Приёмник оснащён тремя независимыми выходами (два аналоговых TRS/TRRS и цифровой Type-C) для подключения фото/видео камеры, микшера, рекордера, смартфона, планшета, ноутбука и другого оборудования. Возможен мониторинг звука через наушники в реальном времени.

Управление работой устройства осуществляется через сенсорный экран приёмника, переключение режимов и настройка параметров звука интуитивно понятны.

Регулировка громкости микрофонов и выходов имеет 15 уровней и осуществляется независимо для каждого из них на сенсорном экране в диапазоне от -40 до 0 дБ. Запас по громкости достаточен для любой, даже самой громкой речи. На передатчиках имеются отдельные кнопки регулировки громкости.

Все микрофоны можно временно отключать при необходимости.

Передатчики и приёмник уверенно держат связь на расстояние до 250 метров в зоне прямой видимости. Передача сигнала осуществляется по зашифрованному каналу в WiFi диапазоне 2.4 ГГц.

Встроенные литиевые аккумуляторы передатчиков работают до 5 часов без перерыва, а за счёт подзарядки от приёмника суммарное время автономной работы системы составляет 10 часов. Этого достаточно для полного съёмочного дня.

Встроенный DSP процессор обрабатывает звук в реальном времени без задержек. Интеллектуальное шумоподавление устраняет лишний окружающий шум, сохраняя звук насыщенным и чистым без искажения тембра голоса. Имеется три уровня шумоподавления.

Система комплектуется проводными петличными микрофонами. Если вам нужно скрыть передатчик, подключите к нему петличку, а передатчик закрепите на поясе или уберите в карман.

Передатчики и приёмник легко фиксируются на одежде с помощью зажима-клипсы.

Микрофоны комплектуются ветрозащитой из искусственного меха для устранения шума и помех от ветра. Она отлично фильтрует посторонние шумы, улучшая звучание голоса на улице. Ветрозащита крепится к передатчику силиконовым бампером, который обладает высокими амортизирующими свойствами и в случае падения передатчика убережёт его от трещин, сколов и других механических повреждений. Бампер обеспечивает дополнительную защиту от дождя во время съёмки на улице.

В комплекте поставки имеется лёгкая сумка для устройства с кармашками для проводов.

Состав системы:

Передатчик – 2 шт.

Приёмник – 1 шт.

Петличный микрофон – 2 шт.

Ветрозащита для передатчика – 2 шт.

Ветрозащита для петличного микрофона – 2 шт.

Кабель Type-C/Type-C – 1 шт.

Кабель 3,5 мм/TRS – 1 шт.

Кабель 3,5 мм/TRRS – 1 шт.

Переходник Type-C/USB – 1 шт.

Переходник Type-C/Lightning – 1 шт.

Сумка – 1 шт.

Характеристики

Тип микрофона: передатчик со встроенным микрофоном

Механизм акустического преобразования: конденсаторный

конденсаторный Направленность: всенаправленный

всенаправленный Частотная характеристика: 50 Гц ~ 20 кГц

50 Гц ~ 20 кГц Чувствительность: -35 дБ (±3 дБ, 1 В/Па @ 1 кГц)

-35 дБ (±3 дБ, 1 В/Па @ 1 кГц) Соотношение сигнал / шум: > 75 дБ

> 75 дБ Максимум звукового давления (SPL): 110 дБ SPL (@ 1 кГц)

110 дБ SPL (@ 1 кГц) Регулировка уровня: есть, 15 ступеней, от -40 до 0 дБ, регулируется на приемнике

есть, 15 ступеней, от -40 до 0 дБ, регулируется на приемнике Разрешение (для микрофонов с АЦП): 48 кГц 16 бит

Беспроводная система

Тип передачи: цифровая 2.4 ГГц

цифровая 2.4 ГГц Рабочая частота: Wi-Fi 2.4 ГГц

Wi-Fi 2.4 ГГц Число каналов: 3 (вход), 2 (выход)

3 (вход), 2 (выход) Дальность действия: 250 м на линии прямой видимости

Передатчик

Выходная мощность: 20 дБ (макс.)

20 дБ (макс.) Антенна: встроенная

встроенная Входы: 3.5 мм TRS для петличного микрофона

3.5 мм TRS для петличного микрофона Питание: литиевый аккумулятор 260 мАч

литиевый аккумулятор 260 мАч Время работы: 5 ч

5 ч Размеры: 62 х 22 х 20 мм

62 х 22 х 20 мм Вес: 15 г

Приемник