Цифровая беспроводная микрофонная система второго поколения Synco G2 Pro работает на частоте 2.4 ГГц. Основным отличием от первого поколения является цветной ЖК-дисплей, на котором отображается вся ключевая информация: уровень аудиосигнала (динамическая шкала), уровень заряда, режим работы, уровень усиления, состояние соединения, подключенные функции. Система работает на расстоянии до 200 метров. Аналоговый 3.5 мм + цифровой USB-C аудиовыходы позволяют подключить систему практически к любым записывающим устройствам. От базовой версии G2 данный вариант отличается наличием аккумуляторного зарядного кейса, а также USB-C кабеля и USB-A адаптера, что позволяет подключать систему к широкому диапазону устройств.

Дисплей

Полноцветный TFT-дисплей отображает всю необходимую информацию, что значительно облегчает настройку системы. Благодаря высокой яркости он одинаково четко читается при любой интенсивности освещения.

Алгоритм кодирования Syncoder 4.0

Уникальный алгоритм кодирования данных Syncoder 4.0, основанный на методе псевдослучайной перестройки рабочей частоты (FHSS), обеспечивает 128-битное шифрование аудиосигнала и его надежную и стабильную передачу. Система постоянно сканирует эфир и самостоятельно переключается на наиболее свободный канал связи.

Устойчивая передача сигнала на расстоянии до 200 м

Мощность беспроводной микрофонной системы Synco G2 Pro позволяет передавать сигнал без искажений на расстояние до 200 метров в условиях прямой видимости, и до 50 метров при наличии препятствий.

Первый беспроводной микрофон Synco со встроенным процессором обработки сигнала

Встроенный процессор DSP, позволяет беспроводной микрофонной системе Synco G2 Pro обрабатывать звук в режиме реального времени. Аналоговые сигналы, после оцифровки в передатчике, проходят повторную калибровку и обработку для достижение максимального качества.

Идеально чистый звук

Современный DSP процессор обеспечивает быструю и качественную обработку: задержка звука (latency) составляет всего 20 мс (1/50 с), поэтому речь не отстает от видеоряда. Возможность регулировки усиления уровня звука есть как на приемнике, так и на передатчике – последнее удобно в том случае, если вы снимаете сами себя, без оператора. Диапазон регулировки: от 1 до 30 дБ (6 ступеней).

Длительное время работы

Литиевый аккумулятор емкостью 400 мАч обеспечивает до 8 часов непрерывной работы. Полный цикл зарядки составляет 2 часа. Доступна зарядка во время работы. Подзарядка в течение 40 минут позволит получить 50% мощности и 80% за 1 час. Кабель для зарядки USB 2-в-1 позволяет одновременно заряжать приемник и передатчик от одного источника питания.

Контроль записи

Функция аудиомониторинга на приемнике позволяет подключить к нему наушники для контроля качества звука в реальном времени, без задержки.

Подключение к различным устройствам

С помощью комплектных кабелей 3.5 мм TRRS или TRS вы можете подключиться к устройствам, оснащенным микрофонным или комбинированным гарнитурным входом (аналоговый аудиовыход). Вы также можете подключить к приемнику USB-C кабель для соединения с компьютерами, смартфонами или планшетами (цифровой аудиовыход).

Безопасный канал

При использования системы с одним микрофоном второй канал можно сделать безопасным: уровень звука на нем будет понижен на 6 дБ. Таким образом, вы всегда сможете восстановить испорченный отрезок аудиозаписи, если внезапные громкие звуки вызовут дисторсию сигнала.

Шумоподавление

Вы можете активировать функцию активного цифрового шумоподавления, которая использует приблизительно те же алгоритмы, что и активное шумоподавление в современных наушниках. Данная функция может пригодиться при онлайн-трансляциях, когда у вас нет времени на то, чтобы обработать звук в редакторе.

Ветрозащита

Система комплектуется ветрозащитой из искусственного меха для устранения шума ветра. Можно забыть о свистах и гуле ветра при записи на улице.

Петличный микрофон в комплекте

В комплектацию входит небольшой петличный микрофон, который можно малозаметно разместить на теле (в том числе, под одеждой).

Зарядный кейс

Главным отличием от базовой версии G2 является наличие зарядного кейса, в котором удобно заряжать все составные части системы. Встроенный аккумулятор кейса емкостью 3400 мАч обеспечивает 2 полные зарядки в автономном режиме.

Состав системы: