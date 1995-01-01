Профессиональная цифровая беспроводная микрофонная система SYNCO G2A1 MEGA со встроенной памятью 8 Гб в передатчике и беспроводным зарядным футляром. Идеальный выбор для записи звука во время выступлений, интервью, прямых трансляций, съемок обучающих программ и видеороликов.

Ключевые особенности:

Запись на встроенную память 8 Гб

Беспроводной зарядный футляр

Частота 2,4 ГГц

Бесперебойная передача сигнала на расстоянии до 200 метров

Длительное время автономной работы до 8 часов

Подключение к различным устройствам

Кодированная передача сигнала

Интеллектуальное шумоподавление

Режим безопасного канала

Регулировка усиления сигнала

Аудиомониторинг

Информативный TFT дисплей

Встроенная память 8 Гб

Наличие в передатчике встроенной памяти 8 Гб гарантирует запись без потери данных, даже при выходе за пределы диапазона передачи сигнала. Общее время записи на внутреннюю память 24 часа, каждый файл содержит до 5 часов аудиозаписи.

Вы можете использовать внутреннюю память в качестве резервной копии или напрямую записывать звук с помощью микрофона и передавать файлы через порт USB-C на передатчиках.

Каждый передатчик имеет порт USB-C для прямого вывода звука из внутренней памяти.

Устойчивая передача сигнала

Уникальный алгоритм кодирования данных SyncoderTM 4.0, основанный на методе псевдослучайной перестройки рабочей частоты (FHSS), обеспечивает 128-битное шифрование аудиосигнала и его надежную и стабильную передачу без помех на расстоянии до 200 метров в зоне прямой видимости или на расстоянии до 50 метров при наличии препятствий.

Длительное время работы

Встроенные литий-ионные аккумуляторы емкостью 400 мАч в передатчике и приемнике работают 8 часов без перерыва.

Полный цикл зарядки приемника и передатчика составляет 2 часа. Доступна зарядка во время работы. Подзарядка в течение 40 минут позволит получить 50% мощности и 80% за 1 час.

Состояние заряда можно увидеть на индикаторе.

Беспроводной зарядный футляр со встроенным аккумулятором емкостью 3400 мАч служит для зарядки, хранения и транспортировки компонентов системы. Полный цикл зарядки футляра составляет 3,5 часа.

Беспроводной зарядный футляр обеспечивает 2 полных цикла заряда.

Общее время работы микрофона составляет 24 часа и учетом подзарядки в футляре.

Подключение различных устройств

Радиосистема комплектуется различными кабелями и переходниками для подключения практически любых устройств - видеокамер, фотокамер, микшеров, рекордеров, смартфонов, ноутбуков и планшетов с разъемом Type-C или Apple Lightning и другого оборудования.

Процессор обработки сигнала

Встроенный процессор DSP, позволяет беспроводной микрофонной системе SYNCO G2A1 MEGA обрабатывать звук в режиме реального времени. Аналоговые сигналы, после оцифровки в передатчике, проходят повторную калибровку и обработку для достижение максимального качества.

Интеллектуальное шумоподавление

Трехуровневое шумоподавление SYNCO Acoustic Noise Canceling ™ устраняет низкочастотный шум, такой как ветер на улице, движение транспорта, сохраняя звук насыщенным и чистым без искажения тонов с глубокими басами, стабильными средними и высокими частотами.

Автоматическое снижение громкости

Нажатием на кнопку включения вы активируете режим канала безопасности. Правая дорожка будет записывать звук на 6 дБ ниже, чтобы избежать непредвиденных всплесков звуковой волны из-за внешних факторов, таких как транспортные средства или погода. Ваша аудиозапись будет всегда ровной независимо от окружающих звуков.

Регулировка уровня записи

На каждом передатчике и приемнике есть кнопка регулировки уровня сигнала от 0 до 6. Используя встроенные элементы управления, весь звук можно было увеличить до 30 дБ. Возможность регулировать громкость сигнала во время записи позволяет не расходовать время на постобработку.

Синхронная регулировка сигнала

Предусмотрена возможность регулировки входной громкости сигнала через приемник. Вам не нужно перемещаться по площадке и находиться рядом с камерой. Полезная функция, если вы работаете один без ассистентов.

Контроль записи в режиме реального времени

Функция аудиомониторинга позволяет подключить наушники и контролировать качество записи звука во время съемки.

Вы также можете подключить приемник к ноутбуку и контролировать микрофонную систему SYNCO G2A1 MEGA во время записи.

Отключение микрофона

Функция отключения звука микрофона для конфиденциального общения с командой, настройки оборудования и т.п.

Информативный дисплей

Полноцветный TFT-дисплей отображает необходимую информацию - режим записи, уровень заряда аккумулятора, уровень звука и т.п. Одинаково четко читается при любой интенсивности освещения.

Удобство использования

Микрофонная система SYNCO G2A1 MEGA комплектуется проводными петличными микрофонами. Если вам нужно скрыть передатчики, подключите к ним петлички, а сами передатчики закрепите на поясе или уберите в карман.

Варианты крепления

Передатчик и приемник фиксируются с помощью зажима. Зажим оснащен магнитом для размещения на любой металлической поверхности. Магнит-таблетка позволят закрепить передатчик на одежде без использования зажима.

Ветрозащита

Комплектуется ветрозащитой из искусственного меха для устранения шума и помех от ветра. Она отлично фильтрует посторонние шумы, не искажая звук и сохраняя при этом эффект присутствия на улице.

Материалы

Корпус компонентов системы изготовлен из ABS пластика с софт-тач покрытием.

Высокая устойчивость к ударным нагрузкам, механическим повреждениям и воздействиям окружающей среды, долговечность. Широкий диапазон эксплуатационных температур. Приятный тактильный эффект. Глубокий матовый черный цвет.

Состав системы:

Передатчик – 1 шт.

Приемник – 1 шт.

Зарядный футляр – 1 шт.

Кабель Type-C/Type-C – 1 шт.

Кабель 3,5 мм/TRRS – 1 шт.

Кабель 3,5 мм/TRS – 1 шт.

Переходник Type-C/USB-A – 1 шт.

Переходник Type-C/Lightning – 1 шт.

Петличный микрофон - 1 шт.

Ветрозащита искусственный мех – 1 шт.

Магнит – 1 шт.

Технические характеристики:

Передатчик (TX )

Беспроводная передача: Цифровая 2.4 ГГц

Рабочий диапазон частот: 2400-2483.5 МГц

2400-2483.5 МГц Рабочая дистанция: 200 м (прямая видимость), 50 м (при наличии препятствий)

200 м (прямая видимость), 50 м (при наличии препятствий) Крепление: Фиксирующая клипса с магнитом

Фиксирующая клипса с магнитом Аудио вход: 3.5мм TRS микрофонный вход

3.5мм TRS микрофонный вход Напряжение: 5V 1A

5V 1A Тип батареи: Встроенный Литиевый аккумулятор, 400 mAh

Встроенный Литиевый аккумулятор, 400 mAh Время зарядки: 2 ч

2 ч Время работы: 8 ч

8 ч Внутренняя память: 8 Гб

8 Гб Время записи: 24 часа (файл по 5 часов)

24 часа (файл по 5 часов) Материал корпуса: ABS пластик

ABS пластик Размер: 52х42х17 мм

52х42х17 мм Дисплей: TFT

TFT Вес: 39 г

Приемник (RX)

Беспроводная передача: Цифровая 2.4 ГГц

Цифровая 2.4 ГГц Диапазон частот RF: 2400 – 2483.5 МГц

2400 – 2483.5 МГц Рабочее расстояние: 200 м (прямая видимость), 50 м (при наличии препятствий)

Задержка: 20 мсек

20 мсек Крепление: Фиксирующая клипса с магнитом

Фиксирующая клипса с магнитом Количество каналов записи: 2

2 Аудио выход: 3.5 мм TRS линейный выход, 3.5 мм TRS выход на наушники, порт Type-C

3.5 мм TRS линейный выход, 3.5 мм TRS выход на наушники, порт Type-C Регулировка: 0-30 дБ

0-30 дБ Напряжение: 5V 1A

5V 1A Тип батареи: Встроенный Литиевый аккумулятор, 400мАч

Встроенный Литиевый аккумулятор, 400мАч Время зарядки: 2 ч

2 ч Время работы: 8 ч

8 ч Дисплей: TFT

TFT Размер: 52х42х17 мм.

52х42х17 мм. Материал корпуса: ABS пластик

ABS пластик Вес: 39 г

Микрофон

Форм-фактор: Встроенный/Внешний Микрофон

Встроенный/Внешний Микрофон Частотный диапазон: 50Гц-20кГц

50Гц-20кГц Чувствительность: -35дБ (±3 дБ, из.1В/Па на 1кГц)

-35дБ (±3 дБ, из.1В/Па на 1кГц) Максимальный SPL: 120дБ SPL (на 1кГц)

Зарядный футляр