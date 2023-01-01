Беспроводная система Synco G1TL, 2.4 ГГц, приемник + передатчик, USB-C / Lightning
Код товара : УТ-00061748
Артикул : G1TL
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Гарантия производителя 1 год
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Инструкции и документы
Характеристики
Беспроводная система
Тип передачи
цифровая, 2.4 ГГц
Передатчик
Крепление антенны
Встроенная
Вес
12 г
Вес
35 г
Питание
от подключенного устройства
Время работы
8 часов
Микрофон
ВЧ фильтр
Есть
Соотношение сигнал / шум, дБ
75
Механизм акустического преобразования
электретный конденсатор
Питание
от подключенного устройства
Разрешение (для микрофонов с АЦП)
16 бит 48 кГц
Эквивалентный уровень шума, дБА
13.3
Вес
12 г
Вес
35 г
Направленность
Всенаправленная
Приемник
Вес
12 г
Вес
35 г
Крепление антенны
Встроенная
Питание
от подключенного устройства
Время работы
8 часов
Описание
Компактная цифровая беспроводная микрофонная система Synco G1 T/L – это высокое качество записи звука на современные модели смартфонов, ноутбуков и планшетов с разъемом USB Type-C или Apple Lightning. Мощный передатчик, кодированный сигнал, фильтр нижних частот, регулировка усиления звука и длительное время автономной работы делают ее идеальным выбором для записи звука во время выступлений, съемок видеоблогов, стримов, онлайн-конференций и т.п.
- Подключение к разъемам Apple Lightning и Type-C (сменные штекеры)
- Устойчивый сигнал: до 150 метров в условиях прямой видимости и до 50 метров с препятствиями.
- Чистый и естественный звук, сигнал без помех.
- Отключаемый фильтр низких частот
- Запись до 8 часов на одной зарядке
- Запись звука и зарядка смартфона одновременно
- 9 звуковых эффектов
- Регулировка усиления сигнала
- Возможность подключения петличного микрофона и наушников
- Компактный и легкий, современный дизайн.
Подключение к различным устройствам
Система комплектуются двумя коннекторами для подключения к смартфонам, планшетам и ноутбуками с разъемами разъемом Type-C или Apple Lightning. Электронные контакты pogo обеспечивают быструю смену коннектора и бесперебойную передачу данных между приемником и мобильным устройством.
Устойчивая передача сигнала
Мощность беспроводной микрофонной системы Synco G1 T/L позволяет передавать сигнал без искажений на расстояние до 150 метров в условиях прямой видимости и до 50 метров при наличии препятствий.
Встроенный процессор обработки сигнала
Встроенный процессор DSP позволяет беспроводной микрофонной системе Synco G1 T/L обрабатывать звук в режиме реального времени. Аналоговые сигналы, после оцифровки в передатчике, проходят повторную калибровку и обработку для достижения максимального качества.
Алгоритм кодирования SyncoderTM
Уникальный алгоритм кодирования данных SyncoderTM, основанный на методе псевдослучайной перестройки рабочей частоты (FHSS), обеспечивает 128-битное шифрование аудиосигнала и его надежную и стабильную передачу.
Идеально чистый звук
Фильтр нижних частот подавляет шумы ниже 150 Гц, вызванных ветром, кондиционерами и дорожным движением. Регулировка усиления сигнала в диапазоне от 0 до 3 позволяет управлять уровнем записи в различных условиях.
Длительное время работы
Литиевый аккумулятор большой емкости 400 мАч обеспечивает длительное время (до 8 часов) непрерывной работы. Полный цикл зарядки составляет 1,5 часа. Доступна зарядка во время работы. Подзарядка в течение 40 минут позволит получить 50% мощности и 80% за 1 час. Приемник не имеет аккумулятора и питается от мобильного устройства.
Подключение петличного микрофона
Если вам нужно максимально скрыть микрофон, подключите к передатчику петличку, а сам передатчик можно положить в карман или прицепить к ремню брюк.
Непрерывная запись
Приемник имеет порт Type-C для сквозной зарядки вашего устройства во время записи.
Контроль записи
Функция аудиомониторинга позволяет подключить к микрофону наушники и контролировать качество записи звука во время съемки.
Преобразование голоса
Цифровая система Synco G1 T/L имеет 9 предустановленных звуковых эффектов для смены голоса: оригинальный, Studio FX, KTV FX, усиление голоса, EDM (Electronic Dance Music), детский, мужской на женский, женский на мужской, монстр.
Отключение микрофона
Функция отключения звука микрофона для конфиденциального общения с командой, настройки оборудования и т.п.
Ветрозащита
Комплектуется ветрозащитой из искусственного меха для устранения шума и помех от ветра. Она отлично фильтрует посторонние шумы, не искажая звук и сохраняя при этом эффект присутствия на улице.