Компактная цифровая беспроводная микрофонная система Synco G1 T/L – это высокое качество записи звука на современные модели смартфонов, ноутбуков и планшетов с разъемом USB Type-C или Apple Lightning. Мощный передатчик, кодированный сигнал, фильтр нижних частот, регулировка усиления звука и длительное время автономной работы делают ее идеальным выбором для записи звука во время выступлений, съемок видеоблогов, стримов, онлайн-конференций и т.п.

Подключение к разъемам Apple Lightning и Type-C (сменные штекеры)

Устойчивый сигнал: до 150 метров в условиях прямой видимости и до 50 метров с препятствиями.

Чистый и естественный звук, сигнал без помех.

Отключаемый фильтр низких частот

Запись до 8 часов на одной зарядке

Запись звука и зарядка смартфона одновременно

9 звуковых эффектов

Регулировка усиления сигнала

Возможность подключения петличного микрофона и наушников

Компактный и легкий, современный дизайн.

Подключение к различным устройствам

Система комплектуются двумя коннекторами для подключения к смартфонам, планшетам и ноутбуками с разъемами разъемом Type-C или Apple Lightning. Электронные контакты pogo обеспечивают быструю смену коннектора и бесперебойную передачу данных между приемником и мобильным устройством.

Устойчивая передача сигнала

Мощность беспроводной микрофонной системы Synco G1 T/L позволяет передавать сигнал без искажений на расстояние до 150 метров в условиях прямой видимости и до 50 метров при наличии препятствий.

Встроенный процессор обработки сигнала

Встроенный процессор DSP позволяет беспроводной микрофонной системе Synco G1 T/L обрабатывать звук в режиме реального времени. Аналоговые сигналы, после оцифровки в передатчике, проходят повторную калибровку и обработку для достижения максимального качества.

Алгоритм кодирования SyncoderTM

Уникальный алгоритм кодирования данных SyncoderTM, основанный на методе псевдослучайной перестройки рабочей частоты (FHSS), обеспечивает 128-битное шифрование аудиосигнала и его надежную и стабильную передачу.

Идеально чистый звук

Фильтр нижних частот подавляет шумы ниже 150 Гц, вызванных ветром, кондиционерами и дорожным движением. Регулировка усиления сигнала в диапазоне от 0 до 3 позволяет управлять уровнем записи в различных условиях.

Длительное время работы

Литиевый аккумулятор большой емкости 400 мАч обеспечивает длительное время (до 8 часов) непрерывной работы. Полный цикл зарядки составляет 1,5 часа. Доступна зарядка во время работы. Подзарядка в течение 40 минут позволит получить 50% мощности и 80% за 1 час. Приемник не имеет аккумулятора и питается от мобильного устройства.

Подключение петличного микрофона

Если вам нужно максимально скрыть микрофон, подключите к передатчику петличку, а сам передатчик можно положить в карман или прицепить к ремню брюк.

Непрерывная запись

Приемник имеет порт Type-C для сквозной зарядки вашего устройства во время записи.

Контроль записи

Функция аудиомониторинга позволяет подключить к микрофону наушники и контролировать качество записи звука во время съемки.

Преобразование голоса

Цифровая система Synco G1 T/L имеет 9 предустановленных звуковых эффектов для смены голоса: оригинальный, Studio FX, KTV FX, усиление голоса, EDM (Electronic Dance Music), детский, мужской на женский, женский на мужской, монстр.

Отключение микрофона

Функция отключения звука микрофона для конфиденциального общения с командой, настройки оборудования и т.п.

Ветрозащита

Комплектуется ветрозащитой из искусственного меха для устранения шума и помех от ветра. Она отлично фильтрует посторонние шумы, не искажая звук и сохраняя при этом эффект присутствия на улице.