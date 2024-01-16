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Беспроводная система Synco G1TL, 2.4 ГГц, приемник + передатчик, USB-C / Lightning

  • G1TL, 2.4 ГГц, приемник + передатчик, USB-C / Lightning
  • G1TL, 2.4 ГГц, приемник + передатчик, USB-C / Lightning
  • G1TL, 2.4 ГГц, приемник + передатчик, USB-C / Lightning
  • G1TL, 2.4 ГГц, приемник + передатчик, USB-C / Lightning
  • G1TL, 2.4 ГГц, приемник + передатчик, USB-C / Lightning
  • G1TL, 2.4 ГГц, приемник + передатчик, USB-C / Lightning
  • G1TL, 2.4 ГГц, приемник + передатчик, USB-C / Lightning
  • G1TL, 2.4 ГГц, приемник + передатчик, USB-C / Lightning
  • G1TL, 2.4 ГГц, приемник + передатчик, USB-C / Lightning
  • G1TL, 2.4 ГГц, приемник + передатчик, USB-C / Lightning
  • G1TL, 2.4 ГГц, приемник + передатчик, USB-C / Lightning
  • G1TL, 2.4 ГГц, приемник + передатчик, USB-C / Lightning
  • G1TL, 2.4 ГГц, приемник + передатчик, USB-C / Lightning
  • G1TL, 2.4 ГГц, приемник + передатчик, USB-C / Lightning
  • G1TL, 2.4 ГГц, приемник + передатчик, USB-C / Lightning
  • G1TL, 2.4 ГГц, приемник + передатчик, USB-C / Lightning
  • G1TL, 2.4 ГГц, приемник + передатчик, USB-C / Lightning
  • G1TL, 2.4 ГГц, приемник + передатчик, USB-C / Lightning
  • G1TL, 2.4 ГГц, приемник + передатчик, USB-C / Lightning
  • G1TL, 2.4 ГГц, приемник + передатчик, USB-C / Lightning
  • G1TL, 2.4 ГГц, приемник + передатчик, USB-C / Lightning
  • G1TL, 2.4 ГГц, приемник + передатчик, USB-C / Lightning
  • G1TL, 2.4 ГГц, приемник + передатчик, USB-C / Lightning
  • G1TL, 2.4 ГГц, приемник + передатчик, USB-C / Lightning
  • G1TL, 2.4 ГГц, приемник + передатчик, USB-C / Lightning
  • G1TL, 2.4 ГГц, приемник + передатчик, USB-C / Lightning
  • G1TL, 2.4 ГГц, приемник + передатчик, USB-C / Lightning
Код товара:УТ-00061748
Артикул:G1TL*

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Компактная цифровая беспроводная микрофонная система Synco G1 T/L – это высокое качество записи звука на современные модели смартфонов, ноутбуков и планшетов с разъемом USB Type-C или Apple Lightning. Мощный передатчик, кодированный сигнал, фильтр нижних частот, регулировка усиления звука и длительное время автономной работы делают ее идеальным выбором для записи звука во время выступлений, съемок видеоблогов, стримов, онлайн-конференций и т.п.

  • Подключение к разъемам Apple Lightning и Type-C (сменные штекеры)
  • Устойчивый сигнал: до 150 метров в условиях прямой видимости и до 50 метров с препятствиями.
  • Чистый и естественный звук, сигнал без помех.
  • Отключаемый фильтр низких частот
  • Запись до 8 часов на одной зарядке
  • Запись звука и зарядка смартфона одновременно
  • 9 звуковых эффектов
  • Регулировка усиления сигнала
  • Возможность подключения петличного микрофона и наушников
  • Компактный и легкий, современный дизайн.

Подключение к различным устройствам
Система комплектуются двумя коннекторами для подключения к смартфонам, планшетам и ноутбуками с разъемами разъемом Type-C или Apple Lightning. Электронные контакты pogo обеспечивают быструю смену коннектора и бесперебойную передачу данных между приемником и мобильным устройством.

Устойчивая передача сигнала
Мощность беспроводной микрофонной системы Synco G1 T/L позволяет передавать сигнал без искажений на расстояние до 150 метров в условиях прямой видимости и до 50 метров при наличии препятствий.

Встроенный процессор обработки сигнала
Встроенный процессор DSP позволяет беспроводной микрофонной системе Synco G1 T/L обрабатывать звук в режиме реального времени. Аналоговые сигналы, после оцифровки в передатчике, проходят повторную калибровку и обработку для достижения максимального качества.

Алгоритм кодирования SyncoderTM
Уникальный алгоритм кодирования данных SyncoderTM, основанный на методе псевдослучайной перестройки рабочей частоты (FHSS), обеспечивает 128-битное шифрование аудиосигнала и его надежную и стабильную передачу.

Идеально чистый звук
Фильтр нижних частот подавляет шумы ниже 150 Гц, вызванных ветром, кондиционерами и дорожным движением. Регулировка усиления сигнала в диапазоне от 0 до 3 позволяет управлять уровнем записи в различных условиях.

Длительное время работы
Литиевый аккумулятор большой емкости 400 мАч обеспечивает длительное время (до 8 часов) непрерывной работы. Полный цикл зарядки составляет 1,5 часа. Доступна зарядка во время работы. Подзарядка в течение 40 минут позволит получить 50% мощности и 80% за 1 час. Приемник не имеет аккумулятора и питается от мобильного устройства.

Подключение петличного микрофона
Если вам нужно максимально скрыть микрофон, подключите к передатчику петличку, а сам передатчик можно положить в карман или прицепить к ремню брюк.

Непрерывная запись
Приемник имеет порт Type-C для сквозной зарядки вашего устройства во время записи.

Контроль записи
Функция аудиомониторинга позволяет подключить к микрофону наушники и контролировать качество записи звука во время съемки.

Преобразование голоса
Цифровая система Synco G1 T/L имеет 9 предустановленных звуковых эффектов для смены голоса: оригинальный, Studio FX, KTV FX, усиление голоса, EDM (Electronic Dance Music), детский, мужской на женский, женский на мужской, монстр.

Отключение микрофона
Функция отключения звука микрофона для конфиденциального общения с командой, настройки оборудования и т.п.

Ветрозащита
Комплектуется ветрозащитой из искусственного меха для устранения шума и помех от ветра. Она отлично фильтрует посторонние шумы, не искажая звук и сохраняя при этом эффект присутствия на улице.