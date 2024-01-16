Профессиональная цифровая беспроводная микрофонная система Synco G1(A2) работает на частоте 2,4 ГГц. Высокое качество записи звука двух источников одновременно. Мощный передатчик, кодированная передача сигнала, дополнительный фильтр нижних частот, регулировка усиления и длительное время автономной работы делают ее идеальным выбором для звука во время выступлений или съемок видеоблогов.

Стереозвук

Беспроводной петличный микрофон SYNCO G1(A2) имеет 2 режима — моно и стерео. В режиме моно производится стандартная запись на одну звуковую дорожку – наилучший вариант для записи онлайн-трансляций. В режиме стерео звуки распределяются на левую и правую дорожку – это идеальный вариант для интервью, поскольку звуковые дорожки можно будет отредактировать индивидуально, а затем свести.

Алгоритм кодирования Syncoder 4.0

Уникальный алгоритм кодирования данных Syncoder 4.0, основанный на методе псевдослучайной перестройки рабочей частоты (FHSS), обеспечивает 128-битное шифрование аудиосигнала и его надежную и стабильную передачу. Система постоянно сканирует эфир и самостоятельно переключается на наиболее свободный канал связи.

Устойчивая передача сигнала на расстоянии до 200 м

Мощность беспроводной микрофонной системы Synco G1(A2) позволяет передавать сигнал без искажений на расстояние до 200 метров в условиях прямой видимости, и до 50 метров при наличии препятствий.

Первый беспроводной микрофон Synco со встроенным процессором обработки сигнала

Встроенный процессор DSP, позволяет беспроводной микрофонной системе Synco G1(A1) обрабатывать звук в режиме реального времени. Аналоговые сигналы, после оцифровки в передатчике, проходят повторную калибровку и обработку для достижение максимального качества.

Идеально чистый звук

Современный DSP процессор обеспечивает быструю и качественную обработку звука: задержка (latency) составляет всего 20 мс (1/50 с), поэтому речь не отстает от видеоряда. Есть возможность регулировки усиления уровня звука: от 1 до 30 дБ (4 ступени).

Длительное время работы

Литиевый аккумулятор емкостью 400 мАч обеспечивает до 8 часов непрерывной работы. Полный цикл зарядки составляет 2 часа. Доступна зарядка во время работы. Подзарядка в течение 40 минут позволит получить 50% мощности и 80% за 1 час. Состояние заряда показывает небольшой светодиодный индикатор: он начинает мигать зеленым светом при низком уровне заряда, во время зарядки постоянно горит зеленым и выключается, когда батарея полностью зарядится. Кабель для зарядки USB 3-в-1 позволяет одновременно заряжать приемник и 2 передатчика от одного источника питания.

Контроль записи

Функция аудиомониторинга на приемнике позволяет подключить к нему наушники для контроля качества звука в реальном времени, без задержки.

Подключение к различным устройствам

С помощью комплектных кабелей 3.5 мм TRRS или TRS вы можете подключиться к устройствам, оснащенным микрофонным или комбинированным гарнитурным входом (аналоговый аудиовыход). Вы также можете подключить к приемнику USB-C кабель для соединения с компьютерами, смартфонами или планшетами (цифровой аудиовыход, USB-C кабель приобретается отдельно).

Безопасный канал

При использования системы в режиме моно второй канал можно сделать безопасным: уровень звука на нем будет понижен на 6 дБ. Таким образом, вы всегда сможете восстановить испорченный отрезок аудиозаписи, если внезапные громкие звуки вызовут дисторсию сигнала.

Шумоподавление

Вы можете активировать функцию активного цифрового шумоподавления, которая использует приблизительно те же алгоритмы, что и активное шумоподавление в современных наушниках. Данная функция может пригодиться при онлайн-трансляциях, когда у вас нет времени на то, чтобы обработать звук в редакторе.

Ветрозащита

Система комплектуется ветрозащитой из искусственного меха для устранения шума ветра. Можно забыть о свистах и гуле ветра при записи на улице.

Петличный микрофон в комплекте

В комплектацию входит 2 небольших петличных микрофона, которые можно малозаметно разместить на теле (в том числе, под одеждой).

Комплектация: