Аккумулятор SWIT PB-R290S+ выполнен с креплением V-Mount. Эта модель отличается высокой емкостью и высокой отдачей энергии (до 250 Вт), а также защитой от пыли и влаги по стандарту IP54, что позволяет использовать его даже в легкий дождь. Противоударная защита: корпус выдерживает свободное падение с высоты 1.5 м (на твердую поверхность). Подобные батареи обычно используются с профессиональными кино-, теле- и видеокамерами, а также с мощными светодиодными осветителями. Наконец, выход D-Tap дает возможность питать различное оборудование, включая зеркальные и беззеркальные камеры – через соответствующие кабели и «каплеры».

Данная модель может корректно использоваться с камерами Sony и RED – она передает камере информацию об уровне заряда. Уровень также можно проверить, нажав на красную кнопку. Когда батарея не используется, она покажет его четырьмя светодиодами верхнего ряда. Когда батарея используется, с помощью 8 светодиодов она выведет оставшееся время при текущем уровне нагрузки (подробнее см. инструкцию).

Внутри батарея состоит из 24 высококачественных ячеек 18650. Она автоматически отключается при превышении нагрузки по напряжению, силе тока или при перегреве. В этом случае необходимо отсоединить ее и дать как минимум 1 минуту на самовосстановление (при перегреве нужно дать ей время остыть).

Характеристики