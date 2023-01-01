Фон Superior 7100 Spring Green, пластиковый, 1 х 1.3 м, зеленый, матовый
Код товара : УТ-00057173
Артикул : SPR817100
1 790 ₽
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Описание
Матовый пластиковый студийный фон применяют для предметной съемки. Тонкий пластик позволяет компактно хранить и делать переход от стены к полу.
Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро.