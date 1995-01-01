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Фон Superior 7100 Spring Green, пластиковый, 1 х 1.3 м, зеленый, матовый

Код товара:УТ-00057173
Артикул:SPR817100

Товар не найден

Характеристики
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Описание
Видео

Описание

Матовый пластиковый студийный фон применяют для предметной съемки. Тонкий пластик позволяет компактно хранить и делать переход от стены к полу.
Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро.