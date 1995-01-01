Главная страница Осветительное оборудование Фоны Фон Superior 7100 Spring Green, пластиковый, 1 х 1.3 м, зеленый, матовый

Фон Superior 7100 Spring Green, пластиковый, 1 х 1.3 м, зеленый, матовый



Код товара: УТ-00057173 Артикул: SPR817100 Код товара: УТ-00057173 Артикул: SPR817100 Размеры 1 х 1.3 м Вес (брутто), кг 1 Цвет Зеленый Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Размеры 1 х 1.3 м Вес (брутто), кг 1 Прочие характеристики Цвет Зеленый Описание Матовый пластиковый студийный фон применяют для предметной съемки. Тонкий пластик позволяет компактно хранить и делать переход от стены к полу.

Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.