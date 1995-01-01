Нетканый фон "Экстра фон" предназначен для создания однотонного фона при фото- и видеосъёмке. Фон изготовлен из нетканого синтетического материала. Такой материал отличается меньшей сминаемостью по сравнению с обычными тканевыми и бумажными фонами и подходит для регулярного студийного использования. Поверхность материала матовая, благодаря чему уменьшается вероятность появления паразитных бликов при работе с импульсным и постоянным светом. Размер полотна составляет 1.6 x 2.1 м.

Нетканый фон имеет микроструктуру и менее равномерный прокрас по сравнению с бумажными фонами, но при этом нетканое полотно менее чувствительно к небольшим механическим повреждениям и не рвётся при случайных перегибах. Однотонная поверхность помогает создавать контрастный фон и акцентировать внимание на объекте съёмки.

Фон поставляется намотанным на картонную тубу. Для установки могут использоваться стойки и ворота для фонов с перекладиной соответствующей ширины. Нетканая структура материала частично пропускает свет при установке источников света непосредственно за фоном. Эту особенность необходимо учитывать при построении световых схем и размещении осветительного оборудования.