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Фон Superior Экстра фон, нетканый, 1.6 x 2.1 м, коричневый

Код товара:УТ-00095830
Артикул:ЭФ1621К

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Нетканый фон "Экстра фон" предназначен для создания однотонного фона при фото- и видеосъёмке. Фон изготовлен из нетканого синтетического материала. Такой материал отличается меньшей сминаемостью по сравнению с обычными тканевыми и бумажными фонами и подходит для регулярного студийного использования. Поверхность материала матовая, благодаря чему уменьшается вероятность появления паразитных бликов при работе с импульсным и постоянным светом. Размер полотна составляет 1.6 x 2.1 м.

Нетканый фон имеет микроструктуру и менее равномерный прокрас по сравнению с бумажными фонами, но при этом нетканое полотно менее чувствительно к небольшим механическим повреждениям и не рвётся при случайных перегибах. Однотонная поверхность помогает создавать контрастный фон и акцентировать внимание на объекте съёмки.

Фон поставляется намотанным на картонную тубу. Для установки могут использоваться стойки и ворота для фонов с перекладиной соответствующей ширины. Нетканая структура материала частично пропускает свет при установке источников света непосредственно за фоном. Эту особенность необходимо учитывать при построении световых схем и размещении осветительного оборудования.