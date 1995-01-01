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Фон Superior ЭФ2150Кр, нетканый, 2.1 м х 5 м, красный

Код товара:УТ-00024558
Артикул:ЭФ2150Кр

Товар не найден

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Описание

Качественный фон из нетканого синтетического материала, устойчивого к смятию. Длина 5 м, ширина 2.1 м. Смотан в рулон на тубе.