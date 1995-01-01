Superior 9010 Dove Grey, светло-серый пластиковый фон 1 х 1.3 м, серый, матовый. Предназначен для предметной съемки, легко моется.
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.