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Фон Superior 9010 Dove Grey, пластиковый, 1 х 1.3 м, серый, матовый



Код товара: 00000057557 Артикул: 9010 matt Код товара: 00000057557 Артикул: 9010 matt Размеры 1 х 1.3 м Вес (брутто), кг 0.8 Цвет Серый Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Размеры 1 х 1.3 м Вес (брутто), кг 0.8 Прочие характеристики Цвет Серый Описание Superior 9010 Dove Grey, светло-серый пластиковый фон 1 х 1.3 м, серый, матовый. Предназначен для предметной съемки, легко моется. Видео Наш обзор

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