Матовый пластиковый студийный фон для предметной съемки или фото на документы. Поверхность не бликует при использовании вспышек. Фон легко протирается, сильные загрязнения можно отмыть с мылом. Хранится и пересылается в рулоне. Размер: 0.7 х 1 м.
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