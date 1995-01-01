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Фон Superior 1309 Super White, пластиковый, 0.7 х 1 м, матовый, белый

  • 1309 Super White, пластиковый, 0.7 х 1 м, матовый, белый
  • 1309 Super White, пластиковый, 0.7 х 1 м, матовый, белый
  • 1309 Super White, пластиковый, 0.7 х 1 м, матовый, белый
Код товара:УТ-00059707
Артикул:1309 matt S

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Матовый пластиковый студийный фон для предметной съемки или фото на документы. Поверхность не бликует при использовании вспышек. Фон легко протирается, сильные загрязнения можно отмыть с мылом. Хранится и пересылается в рулоне. Размер: 0.7 х 1 м.