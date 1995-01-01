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Фон Superior 1309 Super White, пластиковый, 1.55 х 5 м, матовый

  • 1309 Super White, пластиковый, 1.55 х 5 м, матовый
  • 1309 Super White, пластиковый, 1.55 х 5 м, матовый
  • 1309 Super White, пластиковый, 1.55 х 5 м, матовый
Код товара:УТ-00080154
Артикул:1555_matt1309

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Матовый студийный фон из пластика применяют для съемки, когда требуется небликующая поверхность. Пластиковый фон Superior имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для предметной съемки, макро, съемки еды и других сюжетов. Благодаря влагостойкости он не боится пролитых жидкостей, а различные загрязнения легко удаляются влажной тряпкой и мыльной губкой. Для крепления фона можно использовать стойки с горизонтальными перекладинами и металлические зажимы-прищепки с резиновыми накладками.

Размеры: 1.55 х 5 м. Поставляется в рулоне.