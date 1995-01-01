Матовый студийный фон из пластика применяют для съемки, когда требуется небликующая поверхность. Пластиковый фон Superior имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для предметной съемки, макро, съемки еды и других сюжетов. Благодаря влагостойкости он не боится пролитых жидкостей, а различные загрязнения легко удаляются влажной тряпкой и мыльной губкой. Для крепления фона можно использовать стойки с горизонтальными перекладинами и металлические зажимы-прищепки с резиновыми накладками.

Размеры: 1.2 х 3 м. Поставляется в рулоне.