Фон Superior 1309 Super White, пластиковый, 1.2 х 2 м, матовый
Код товара:УТ-00080152
Артикул:122_matt1309
Товар не найден
Характеристики
Размеры1.2 х 2 м
Вес (брутто), кг1
ЦветБелый
Описание
Матовый студийный фон из пластика применяют для съемки, когда требуется небликующая поверхность. Пластиковый фон Superior имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для предметной съемки, макро, съемки еды и других сюжетов. Благодаря влагостойкости он не боится пролитых жидкостей, а различные загрязнения легко удаляются влажной тряпкой и мыльной губкой. Для крепления фона можно использовать стойки с горизонтальными перекладинами и металлические зажимы-прищепки с резиновыми накладками.