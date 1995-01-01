Сумка Summit Creative Storage Bag 3L, оранжевый
Код товара : УТ-00074838
Артикул : SUM-ACCBAG3L-ORANGE
Гарантия производителя 3 года
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Описание
Компактная сумка-органайзер для хранения и транспортировки небольших аксессуаров - небольшая камера, аккумуляторы, зарядное устройство, смартфон, карты памяти, кабели и т.п. Большое количество карманов позволяет аккуратно разместить предметы и быстро достать их в нужный момент. Внутри сумки имеются 5 боковых сетчатых карманов, 4 центральных кармана из эластичной прочной ткани и один центральный на молнии. На наружной части сумки расположен еще один карман на молнии.
Основное отделение закрывается на молнию с защитой от влаги. Сумку можно переносить на плече, для этого предусмотрен съемный ремень. Также, сумку можно закрепить на поясном ремне или рюкзаке, для этого имеется эластичный рукав. Для переноски в руке предусмотрена ручка. Сумка изготовлена из прочного водоотталкивающего rip-stop нейлона 420D, установлены надежные японские молнии YKK.
Технические характеристики:
- Размер, см – 16 х 23,5 х 9
- Вес, гр – 280
Гарантия производителя 3 года