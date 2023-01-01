Фоторамка STYLER SEVILLA 10x15 см, белый
Код товара : УТ-00039142
Артикул : RA14715
850 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Размер
Материал багета
Полистирол
Цвет багета
Белый
Размер фотографии
10х15 см
Описание
Рамка из полистирола для фотографий размером 10 х 15 см. Внутренняя вставка-паспарту позволяет разместить фотографию форматом 10 х 15 см. Сзади имеется крепление для вертикального подвеса и ножка-подставка для размещения в горизонтальном положении.
- Производитель: Styler Польша
- Материал багета: Полистирол
- Размер фотографии: 10 х 15 см
- Цвет: белый