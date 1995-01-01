Фотоаппарат Lomography Sprocket Rocket Bittersweet
Код товара : УТ-00072795
Артикул : hp400bsweet
8 790 ₽
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Описание
Панорамная камера c возможностью экспонирования зоны перфорации. Снимки с дырочками и служебной информацией производителя пленки обладают совершенно особой аналоговой аурой. Очень широкий формат: соотношение сторон 1:3. Камера использует обычную 35-мм пленку (135 формат).
Перемотка пленки может осуществляться в обе стороны, что расширяет возможности для мультиэкспозиции. Также предусмотрено штативное гнездо для съемки с длительными выдержками и горячий башмак для вспышек.
Характеристики
- Объектив: 30 мм f/10.8, угол поля зрения 106°
- Выдержка: 1/100 с или от руки (bulb)
- Экспозиция: ручная
- Фокусировка: зональная фокусировка: от 0.6 до 1 м, от 1 м до бесконечности
- Вспышка: стандартный горячий башмак для вспышек
- Видоискатель: есть
- Питание: не требуется
- Вес: 230 г
- Размеры: 152 х 83 х 76 мм
- Особые характеристики: мультиэкспозиция
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