Камера ZV-E10 оснащена матрицей APS-C Exmor™ CMOS 24,2 эффективных мегапикселя и процессором обработки изображений BIONZ X. Они обеспечивают превосходное качество изображения, высокую светочувствительность, отличную детализацию и красивый естественный эффект боке. Кроме того, в новой камере присутствуют популярные среди видеоблогеров функции из цифровой камеры ZV-1. Например, функция «Background Defocus»i, которая позволяет плавно переключаться между размытым и четким фоном, и режим «Product Showcase Setting»ii, в котором камера автоматически переключается с лица человека на выделенный объект съемки.
ZV-E10 весит всего 343 граммаiii. А поворотный ЖК-экран, открывающийся сбоку, позволяет устанавливать внешние микрофоны на верхней части корпуса. Это делает процесс съемки более удобным, особенно съемки селфи, поскольку пользователь видит экран и может снимать как снизу, так и сверху.
ZV-E10 обладает также другими функциями и элементами управления, которые по достоинству оценят видеоблогеры. Например, новая кнопка выбора режимов в верхней части камеры позволяет переключаться между режимами фотосъемки / видеосъемки / замедленной и ускоренной съемки одним касанием.
Новая камера также поддерживает передовые функции видеосъемки, такие как запись 4K (QFHD: 3840 x 2160) и замедленная съемка с высоким разрешением (FHD 120p)iv. Электронная стабилизация изображения в активном режимеv обеспечивает четкую картинку даже в движении (например, когда вы идете) и при съемке с рук. Передовая технология автофокусировки обеспечивает быстрое и точное наведение на резкость и надежное отслеживание объекта съемки. Кроме того, камера способна записывать звук высокого качества.
Многообразие творческих возможностей
Камера со съемной оптикой для реализации творческого потенциала
ZV-E10 позволяет любому пользователю выразить свое творческое видение благодаря возможности подобрать конкретный объектив из широкой линейки Sony E в соответствии с задачей и сюжетом съемки.
Улучшенная автофокусировка
Ведущие технологии автофокусировки от Sony позволяют создателям видеоконтента сконцентрироваться на компоновке кадра. Камера ZV-E10 поддерживает быструю гибридную автофокусировку и автофокусировку по глазам в режиме реального времени для видеосъемкиvi с возможностью отслеживания объектаvii. Камера способна удерживать в фокусе лицо и глаза объекта даже при движении (например, во время ходьбы) и в сложных условиях съемки. Пользователь может по своему усмотрению настроить такие параметры, как скорость перехода автофокусировки и чувствительность смещения объекта автофокусировки, чтобы выбрать, насколько быстро и легко автофокус будет переводиться с одного объекта на другой и насколько сильно он будет держаться на объекте съемки.
А функция сенсорного управления автофокусировкой позволяет выбирать область автофокусировки касанием экрана. Одним касанием можно перевести область автофокусировки с одного объекта на другой в любом месте кадра. Это можно делать как в режиме фотосъемки, так и в режиме видеосъемки.
Высокое качество звука
Ведущая технология Sony на основе внутреннего направленного трехкапсульного микрофона обеспечивает кристально четкий звук при записи голоса говорящего, а ветрозащитный экран, входящий в комплект, отлично подавляет шум ветра. Мультиинтерфейсный разъем ZV-E10 с поддержкой цифрового аудиоинтерфейса позволяет подключать к камере дополнительные аудиоустройства. Кроме того, имеется отдельный разъем для подключения внешнего микрофона. А разъем для наушников позволяет подключить наушники, чтобы точно отслеживать запись звука. Для параметра синхронизации аудиовывода можно выбрать значение «Прямая передача» (звук выводится без задержки) или «Синхронизация видео и звука» (без расхождения видео и звука).
Объект съемки на первом плане
При съемке в меняющихся условиях освещения камера ZV-E10 автоматически корректирует экспозицию с помощью фирменного алгоритма автоэкспозиции с приоритетом по лицу, который гарантирует, что лицо человека не будет «провалено» в тенях или, наоборот, пересвечено. Камера распознает лицо человека и настраивает экспозицию так, чтобы лицо отображалось с оптимальной яркостью даже при съемке селфи в условиях постоянно меняющегося уровня освещенности и даже когда человек ненадолго отворачивается от камеры. Новая камера также унаследовала передовые технологии цветовоспроизведения от популярной модели ZV-1. Они оптимизируют отображение тонов кожи как в режиме фотосъемки, так и в режиме видеосъемки.
Передовые функции и возможности видеосъемки:
- Внутренняя запись видео 4K с полным считыванием пикселей без объединения пикселейviii
- Кодек с высоким битрейтом XAVC Six 100 Мбит/с в формате 4K и 50 Мбит/с в формате Full HD
- Замедленная и ускоренная съемкаx
- Высокоскоростная съемка Full HD при частоте 120 кадров в секундуxi
- Интервальная съемкаxii для создания впечатляющих таймлапс-видеоxiii
- Профиль Hybrid Log-Gamma (HDR)xiv / S-Gamut3.Cine / S-Log3, S-Gamut3 / S-Log3
Разработано для создателей видеоконтента
Пользоваться камерой ZV-E10 очень легко и комфортно благодаря удобной рукоятке и большой кнопке записи, которая расположена сверху камеры. Рукоятка с беспроводным управлением GP-VPT2BT (продается отдельно) упрощает съемку одной рукой. На этой рукоятке имеются кнопки зуммирования, записи и кнопка, которой можно назначить определенную функцию. На передней части корпуса есть сигнальная лампочка: если она горит, значит, идет запись. Во время записи на ЖК-экране отображается красная рамка. Она помогает пользователю понять, что идет запись, когда он находится за камерой.
ZV-E10 оснащена уникальным рычажком зуммирования, с помощью которого можно управлять оптическим зумом объективов с технологией Power Zoom, а также функцией Clear Image zoom при использовании объективов как с переменным, так и с фиксированным фокусным расстоянием. Clear Image zoom позволяет выполнять зуммирование без снижения разрешения видео и поддерживать запись в формате 4K. Доступно восемь настроек скорости зуммирования.
Камера ZV-E10 обладает достаточным ресурсом аккумулятора, чтобы снимать в течение 125 минутxv или сделать 440 снимковxvi на одном заряде. При съемке в помещении можно использовать дополнительные источники питания переменного тока, например модель AC-PW20AM, чтобы вести длительную запись, не беспокоясь об уровне заряда аккумулятора. Питание камеры может также осуществляться через разъем USB Type-C®. Благодаря этому можно использовать внешние аккумуляторы для более продолжительной съемки «на ходу». Когда пользователь закрывает поворотный ЖК-экран, активируется режим экономии энергопотребленияxvii. А когда экран открывается, камера автоматически включается.
Всегда на связи
Прямые трансляции
ZV-E10 можно также использовать как высококачественную веб-камеру или камеру для прямых трансляций. Для этого ее нужно подключить к ПК или смартфонуxviii. Никакого дополнительного программного обеспечения не требуется. При проведении прямых трансляций или во время видеозвонков обеспечиваются превосходное качество изображения и кристально четкий звук, а также поддерживаются функции автоэкспозиции с приоритетом по лицу и смягчения кожи. ZV-E10 поддерживает стандарты, используемые для USB-камер, такие как UVC (USB Video Class) / UAC (USB Audio Class). Камеру можно подключить к источнику питания с помощью кабеля USB, чтобы вести прямую трансляцию в течение более продолжительного времени. Для удобства пользователи могут назначить эту функцию специальной кнопке, чтобы можно было мгновенно запускать трансляцию.
Удобная передача файлов и данных
С помощью приложения Sony Imaging Edge Mobilexix пользователи могут передавать выбранные изображения и видеофайлы на мобильное устройство по беспроводной сети Wi-Fi. Можно также передавать файлы RAW. После подключения приложения Imaging Edge Mobile данные о расположении файлов могут быть извлечены из мобильного устройства и записаны. Передавать файлы можно с карты SD камеры на смартфон (мобильное устройство) через Bluetooth, даже если камера выключенаxx.
Стоимость и дата появления в продаже
Новая камера ZV-E10 будет продаваться в двух цветах: черном и белом. В продаже в России она появится осенью 2021 года. Стоимость будет объявлена позже.
Примечания:
- i Background Defocus — так называется функция, назначенная по умолчанию кнопке C1. В режимах Bokeh Switch Defocus/Clear используются следующие значения диафрагмы. Видео: [Background Defocus: Defocus] максимально открытая диафрагма объектива; [Background Defocus: Clear] F8–11, регулируется автоматически в диапазоне от F8 до F11 в зависимости от условий окружающей среды. Фотосъемка: [Background Defocus: Defocus] максимально открытая диафрагма; [Background Defocus: Clear] F11. Значения диафрагмы не отображаются ни в режиме видеосъемки, ни в режиме фотосъемки. Элемент меню, связанный с переключателем эффекта бокe, называется "Background Defocus".
- ii Когда параметр "Product Showcase Setting" настроен на стабилизацию изображения, он остается включенным.
- iii Вместе с аккумулятором и картой памяти.
- iv Для записи видео в формате XAVC S требуется карта памяти SDHC/SDXC Class 10 или более скоростная. Для записи со скоростью 100 Мбит/с требуется карта памяти SDHC/SDXC UHS-I (U3).
- v Обрезка изображения в активном режиме. Активный режим недоступен при записи с частотой 120 (100) кадров в секунду, включая режим S&Q.
- vi Автофокусировка по глазам животных в режиме реального времени не поддерживается в режиме видеосъемки.
- vii Отслеживание объекта в меню.
- viii При записи в формате 24p. При выключенной стабилизации изображении/в стандартном режиме.
- ix Для записи видео в формате XAVC S требуется карта памяти SDHC/SDXC Class 10 или более скоростная. Для записи со скоростью 100 Мбит/с требуется карта памяти SDHC/SDXC UHS-I (U3).
- x Запись звука невозможна. Требуется карта памяти SDHC/SDXC Class 10 или более скоростная.
- xi Для видеосъемки в формате XAVC S требуется карта памяти SDHC/SDXC Class 10 или более скоростная. Для записи с частотой 100 Мбит/с требуется карта памяти UHS 3 или более скоростная. Частота обновления — 1–120 кадров в секунду (NTSC) или 1–100 кадров в секунду (PAL).
- xii Wi-Fi не работает во время интервальной съемки
- xiii Создать таймлапс-видео можно на компьютере
- xiv Подключите камеру к совместимому телевизору Sony HDR (HLG) с помощью кабеля USB, чтобы просматривать видео HDR (HLG)
- xv Максимальная продолжительность непрерывной записи при видеосъемке. Фактические результаты зависят от настроек, условий окружающей среды и использования.
- xvi По стандартам CIPA.
- xvii Независимо от ориентации экрана (наружу или внутрь) пользователь может начать съемку сразу же, как только откроет экран.
- xviii Для использования этой функции операционная система вашего компьютера или смартфона должна быть совместима со стандартами UVC/UAC. Работоспособность данной функции гарантируется для моделей Xperia 1 II и Xperia 5 II (с новеейшей прошивкой) на базе ОС Android™ 11 или более поздней версии (по состоянию на май 2021 года). Совместимость с другими моделями смартфонов зависит от спецификаций производителя. Подключить камеру к оборудованию с разъемом USB Type-C можно с помощью доступного в продаже кабеля USB и/или адаптера.
- xix Требуется приложение Imaging Edge Mobile 7.5.1 или более поздней версии. Скачайте приложение в Google Play или App Store. В отношении сетевых услуг, контента, операционной системы и программного обеспечения действуют определенные положения и условия. Они могут меняться, предоставление услуг может приостанавливаться или прекращаться в любое время. Могут потребоваться оплата, регистрация и данные банковской карты.
- xx “Power off connection” in the camera’s smartphone settings must be turned ON, and the camera and smartphone must be paired via Bluetooth.