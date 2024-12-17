Ключевые особенности:

Новая матрица 26MP APS-C BSI CMOS

Современный быстрый автофокус Fast Hybrid AF с машинным распознаванием людей и животных

Съемка видео 4К до 60 кадров/с (с кроп-фактором 1.1х) и Full HD 120 к/с

Поддержка субдискретизации 4:2:2 при глубине цвета 10 бит

Аккумулятор большой емкости NP-FZ100 – более 2 часов записи видео на одном заряде

Профиль изображения S-Cinetone, загрузка пользовательских LUT

Больше нет механического затвора, выдержка синхронизации со вспышкой 1/30 с.

ZV-E10 II снимает видео гораздо лучше, чем модель первого поколения. Во-первых, появилась съемка в 4К 60 кадров/с, что позволяет записывать slow motion видео (рапид), не жертвуя качеством изображения. 4К формируется методом сверхдискретизации (оверсемплинга, сжатия) из 6К или 5.6К разрешения (в зависимости от скорости кадров). Конкретно при 50 или 60 кадрах в секунду изображение формируется из 5.6К с небольшим кропом 1.1х. При 24 - 30 кадрах в секунду камера использует всю ширину матрицы, дополнительный кроп-фактор отсутствует.

Про «эффект желе» (rolling shutter) можно забыть – скорость считывания матрицы у новой камеры составляет около 15-20 мс, это примерно в два раза быстрее прежнего. Да, это далеко не «глобальный» затвор, но такой скорости вполне достаточно, чтобы отклонение вертикалей и прочие геометрические искажения не бросались в глаза. Наконец, поддержка дискретизации 4:2:2 с глубиной цвета 10 бит обеспечивает запас динамического диапазона для цветовой коррекции и вытягивания пересвеченных областей на этапе постобработки (при съемке с логарифмическими профилями). Снимать в Log теперь стало существенно проще, поскольку камера поддерживает импорт LUT профилей, так что вам не придется наблюдать на экране обесцвеченную картинку с низким контрастом. Обратите внимание, что для записи 10 бит 4:2:2 при 60 кадрах в секунду вам понадобятся очень быстрые (и дорогие) карты памяти стандарта SDXC UHS-II V90, не ниже, – битрейт в этом режиме 600 Мбит/с. Если у вас карточки подешевле, то придется понизить или скорость (до 24-30 к/с), или дискретизацию (до 4:2:0), или все вместе. Правда, можно использовать и внешний рекордер (Blackmagic, Atomos) – по HDMI камера тоже отдает 10 бит 4:2:2.

Приятным моментом стало добавление профилей изображения S-Cinetone – они сразу из камеры обеспечивают приятную, «киношную» картинку с чуть приглушенным контрастом и мягкой цветопередачей, а также дают достаточно широкие возможности по ручной настройке цветопередачи, резкости и контрастности – прямо в камере. Если у вас нет большого опыта цветокоррекции, помогут предустановленные профили изображения (Looks и Moods), которые можно сочетать друг с другом – получаются десятки вариантов, под разные сюжеты и настроения.

С обновлением процессора до поколения Bionz X XR значительно выросла эффективность автофокуса. В принципе, камеры Sony уже очень давно славятся эффективностью своего автофокуса, но каждое поколение поднимает планку выше и выше. Так ZV-E10 II получила возможности автоматического распознавания объектов на базе машинного обучения: она умеет распознавать людей и животных (включая птиц). Камера распознает объект целиком, то есть не только лицо или глаза, а «голова, тело, конечности». Это позволяет ей, к примеру, не перескакивать на другого человека, если ваша модель отвернулась от камеры – камера будет следить именно за ней.

По фотосъемке отличия от ZV-E10 первого поколения минимальны – максимальная скорость, как и прежде, составляет 11 кадров в секунду, а разрешение осталось почти таким же: разницу между 24 и 26 мегапикселями не уловить на глаз. Тем не менее, шумы при высоких ISO немного снизились (приблизительно на 0.5 EV), и, если говорить о готовых снимках в JPEG формате, новый процессор, конечно же, обрабатывает их гораздо лучше: шумоподавление, шарпенинг, автоматическая коррекция аберраций оптики работают на новом уровне. Но отсутствие механического затвора портит ситуацию при съемке с искусственным освещением. От мерцания люминесцентных или светодиодных ламп в определенных случаях по снимку могут идти полосы, а съемка со вспышками затруднена медленной синхронизацией: 1/30 с. Делать фотографии на ZV-E10 II можно, но вообще это больше камера для записи видео, если вам нужен в первую очередь фотоаппарат – советуем посмотреть другие модели.

По эргономике отличия от предыдущей модели минимальны. Такой же откидной поворотный дисплей с диагональю 3 дюйма, один многофункциональный диск сверху, почти все кнопки и рычажки остались на своих местах. Благодаря увеличенному выступу батарейного отсека камера чуть лучше ложится в руку. На верхнюю панель добавили светодиодный Tally-индикатор, который загорается, когда идет запись. Это очень удобно в ситуациях, когда вы записываете сами себя: если камера внезапно остановится (закончилась память, села батарейка), то вы сразу это увидите, и не будете наговаривать текст впустую. Как и у первого поколения, есть USB Type C порт c поддержкой UVC / UAC, поэтому ZV-E10 II не только поддерживает постоянное питание USB Power Delivery, но и может работать в качестве 4К-вебкамеры при подключении к компьютеру по USB – специальные карты захвата видео не требуются. На верхней панели расположен башмак MI (Multi Interface) с поддержкой цифрового аудио, поэтому ряд фирменных микрофонов Sony можно подключать без лишних проводов. У камеры также имеется встроенный трехкапсюльный микрофон – более качественный, чем обычно бывает у фотоаппаратов, однако для действительно хорошего звука рассчитывать на него не стоит, лучше использовать петлички или «пушку» (по ситуации). Для микрофонов других производителей есть стандартный вход 3.5 мм, а выход для наушников позволяет более точно контролировать процесс звукозаписи.

В целом ZV-E10 II получилась достаточно качественным и недорогим инструментом, преимущественно для видеосъемки типа блог / шортс / рилс / стрим, что, собственно, от нее и требуется. Она не удивляет каким-то невероятно новым функционалом, но все основное здесь есть: 4К 60р / Full HD 120p, фирменный цепкий автофокус Sony, 10 бит 4:2:2 на карту памяти, функционал веб-камеры, а также хорошая батарейка, которую не нужно менять каждые полчаса. Естественно, есть порты для подключения внешних микрофонов и наушников, постоянное питание через USB-C, достаточно удобный поворотный дисплей с обновленным интерфейсом (теперь при повороте камеры в вертикальное положение иконки также). Есть и различные предустановленные профили изображения для тех, кто не хочет глубоко погружаться в цветокор. Наконец, последним важным фактором является выбор оптики: для системы Sony E доступны буквально сотни различных объективов, таким разнообразием сейчас не может похвастаться ни одна другая беззеркальная система.