Описание

Компактная камера для ведения видеоблогов. К преимуществам Sony ZV-1F можно отнести свехширокоугольный светлый объектив (20 мм f/2) с резьбой для установки светофильтров, крупную матрицу типа 1.0 Exmor RS CMOS, обеспечивающую высокое качество изображения при слабом освещении, а также откидной экран, который позволяет наблюдать кадр во время записи видео в формате селфи, и вход для внешнего микрофона 3.5 мм. К сожалению, у камеры отсутствует оптическая стабилизация изображения, а электронная работает не так эффективно, как хотелось бы, поэтому для съемки в движении крайне советуем купить внешний стабилизатор (стедикам).

Видео в 4К записывается со скоростью до 30 кадров/с, в Full HD камера может выдавать и все 120 кадров/с, что обеспечивает неплохие возможности по записи видео с замедлением времени (слоу-мо). Также присутствует встроенный интервалометр для съемки с временными интервалами (тайм-лапс). Глубина цвета при записи видео составляет 8 бит, субдискретизация 4:2:0 – в этом ZV-1F уступает другим (более дорогим) современным камерам, предлагающим 10 бит 4:2:2 или даже RAW видео. Благодаря поддержке HLG и Log профилей ZV-1F обладает достаточно неплохим динамическим диапазоном для камер компактного класса.

Съемка видео по времени ограничена только емкостью вашей карты памяти и аккумулятора (батарея NP-BX1 обеспечивает не более 1 часа непрерывной записи), однако камера также поддерживает зарядку и постоянное питание через USB, что позволяет продлить время съемки с помощью сетевого адаптера или универсального USB аккумулятора.

Фокусировка осуществляется только по контрасту, фазовые датчики здесь отсутствуют, однако благодаря большой глубине резкости 20-мм объектива камера в большинстве ситуаций справляется и без них. Поддерживается распознавание лиц и функция фокусировки по глазам (людей и животных).

Для фотографии камера подходит плохо: она не поддерживает съемку в RAW, отсутствует оптический зум, нет механического затвора и какой-либо возможности использовать вспышку. Для фотосъемки можно найти более подходящую альтернативу за эти же деньги: например, Canon PowerShot G7 X Mark II или G7 X Mark III. Для видеосъемки, особенно записи блогов, камера подходит хорошо: по сравнению с телефонами или экшен-камерами, она гораздо лучше справляется с вечерним и ночным освещением, а поворотный экранчик позволяет снимать самого себя, понимая, что попадает в кадр. Основной проблемой является недостаточно эффективная стабилизация изображения (современные телефоны и экшен-камеры здесь справляют лучше), но это можно исправить при помощи внешнего стабилизатора.