Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Компактный фотоаппарат Sony ZV-1 II, белый

  • ZV-1 II, белый
  • ZV-1 II, белый
  • ZV-1 II, белый
  • ZV-1 II, белый
  • ZV-1 II, белый
  • ZV-1 II, белый
  • ZV-1 II, белый
  • ZV-1 II, белый
  • ZV-1 II, белый
  • ZV-1 II, белый
  • ZV-1 II, белый
  • ZV-1 II, белый
  • ZV-1 II, белый
  • ZV-1 II, белый
  • ZV-1 II, белый
  • ZV-1 II, белый
  • ZV-1 II, белый
  • ZV-1 II, белый
  • ZV-1 II, белый
  • ZV-1 II, белый
  • ZV-1 II, белый
Код товара:УТ-00091857
Артикул:# ZV1M2/W

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Компактная Sony ZV-1 II создана специально для ведения видеоблогов и съемки красивых селфи. Вторая версия обладает более широкоугольным объективом: диапазон фокусных расстояний 18-50 мм в 35-мм эквиваленте означает, что вы спокойно сможете снимать сами себя или делать групповые селфи с друзьями без каких-либо специальных приспособлений, просто с вытянутой руки. Фокусное расстояние 50 мм, с другой стороны, отлично подходит для съемки портретов или крупных планов небольших предметов. Отметим, что если рассматривать аналоги среди беззеркальных камер со сменными объективами, то все Kit-комплектации идут с объективами, обладающими более узким полем зрения (обычно от 24 мм в полнокадровом эквиваленте), то есть вам придется докупать отдельно широкоугольный объектив.

Максимальная диафрагма f/1.8 и достаточно крупная матрица 1" Exmor RS CMOS обеспечивают отличное качество изображения при слабом освещении – ощутимо лучше, чем у самых современных смартфонов. Камера также оснащена встроенным ND фильтром, который позволяет понизить скорость затвора при ярком солнечном свете – это повышает плавность движений.

К сожалению, оптическая стабилизация изображения у этой камеры отсутствует, есть электронная стабилизация Active Mode, но она работает достаточно своеобразно, с ограничением поля зрения и довольно заметным смазом движения. Последнее частично исправляется повышением выдержки до 1/250 - 1/500 с, но уровень освещенности не всегда позволяет это сделать. Поэтому, если вы часто снимаете с рук на ходу, мы рекомендовали бы дополнительно прибрести небольшой внешний стабилизатор. Впрочем, этот совет можно применить к любой другой камере: наличие оптической стабилизации не гарантирует отсутствие смаза и / или дрожания изображения при съемке во время ходьбы или бега.

Камера не требует глубоких познаний в технике съемки и может выдавать хорошее качество изображения даже в полностью автоматическом режиме. Гибридный автофокус (фазовый + контрастный) работает быстро и точно, есть функция фокусировки по глазам и слежения за объектом.

Камера обладает довольно простым интерфейсом, управление создавалось с таким расчетом, чтобы его можно было легко освоить новичку. Стандартную цветопередачу можно изменять с помощью «профилей изображения» (Picture Profiles), «видов» (Looks) и «настроений» (Moods) – комбинируя одно с другим можно получить как минимум пару десятков стилей, чтобы выбрать из них тот, который больше всего подходит к конкретной сцене. Для продвинутых пользователей есть запись в Log-гаммах S-Log2 и S-Log3, однако из-за того, что субдискретизация ограничена 8 bit 4:2:0, практического смысла в этом не очень много: при обработке получится вытащить порядка одной дополнительной ступени экспозиции, не более того.

Поворотный экран с диагональю 3" позволяет наблюдать себя во время записи. Для большего комфорта можно использовать рукоятку-штатив GP-VPT2BT (продается отдельно), которая также обеспечивает беспроводное управление камерой по Bluetooth. Встроенный трехкапсюльный микрофон может автоматически изменять направленность (вперед, назад или вокруг), а также снабжен эффективной пушистой защитой от ветра, что удобно для повседневной съемки на ходу. Для более качественной записи звука можно использовать внешние микрофоны: камера оснащена стандартным 3.5-мм стереовходом.

Новинкой стал USB-C порт, который позволяет быстрее заряжать камеру, а также использовать внешние USB аккумуляторы или сетевые зарядные устройства прямо во время съемки, что очень полезно, так как камера использует миниатюрный аккумулятор типа NP-BX1, которого хватает приблизительно на 45-70 минут съемки, в зависимости от выбранного режима и включенных функций съемки. Перегрев у этой модели не является проблемой: при обычной комнатной температуре она легко выдерживает более часа записи в 4К. Однако камера все же заметно греется и гарантировать, что она сможет без остановки работать несколько часов (в 4К), мы не можем. USB-C порт также позволяет напрямую подключить камеру к компьютеру или смартфону для использования в качестве веб-камеры (правда, разрешение будет не самым высоким, 1280x720 30p).

Характеристики

Объектив
Оптический зум: 2.8х (18-50 мм в 35-мм эквиваленте)
Объектив: f 6.9-17.6 мм / 1.8-4
Стабилизатор изображения: только электронный Active Mode
Диаметр светофильтра: установка светофильтров не предусмотрена
Матрица
Датчик изображения: 1" CMOS Exmor RS (13.2 x 8.8 мм)
Число эффективных пикселей: 20.1 миллионов
Соотношение сторон: 3:2
Светочувствительность: фото: ISO 125 - 12800, с расширением до ISO 80; видео: 125 - 12800
Фотосъёмка
Цифровой зум: 2х (Clear Image Zoom)
Формат файла: JPEG, RAW
Баланс белого: авто, ручной, установка температуры: 2500К - 9900К
Серийная съемка: 24 кадра/с (170 кадров в JPEG, 80 кадров в RAW)
Цветовое пространство: sRGB
Размер фотоизображения: 5472 х 3648, 3888 x 2592, 2736 x 1824
Одновременная съемка фото и видео: есть, разрешение снимка 5472 х 3080, 3648 х 2056 или 2720 х 1528 точек
Съёмка видео
Видеосъемка: 4К 24, 25 или 30 кадров/с, Full HD до 120 кадров/с, гаммы HLG, S-Log2, S-Log3, субдискретизация 8 бит 4:2:0,
Разрешение видеозаписи: 4K: 3840 x 2160, Full HD: 1920 x 1080, HD (USB стриминг): 1280 х 720
Формат видеозаписи: XAVC S (H.264), USB стриминг: Motion JPEG
Продолжительность видео: без ограничений
Формат записи звука: XAVC S: стерео LPCM 2ch (16 бит 48 кГц)
Средний битрейт: 100 Мбит/с и менее
Минимальная освещенность: нет данных
Управление эскпозицией
Выдержка: фото: 1/32000 - 1/4 с, видео: 1/12800 - 1 с. (только электронный затвор)
Замер экспозиции: TTL-замер: мультизональный оценочный (120 зон)
Приоритет выдержки: есть
Приоритет диафрагмы: есть
Ручная экспозиция: есть
Экспокоррекция: +/- 3.0 EV, шаг 1/3 EV
Брекетинг экспозиции: есть
Фокусировка
Автофокус: гибридная фокусировка: 315 точек (фото) или 273 точки (видео) с определением фазы + фокусировка по контрасту, фокусировка по лицам / по глазам, распознавание людей и животных
Ручная фокусировка: есть
Вспышка
Встроенная вспышка: нет
Внешняя вспышка: горячий башмак для вспышек Sony и других совместимых, поддержка TTL, X-синхронизация 1/100 с.
Видоискатель и дисплей
Дисплей: 7,5 см (3 дюйма), ЖК TFT, 921 тыс. точек, наклонно-поворотный, сенсорный
Видоискатель: нет
Диоптрийная коррекция: -
Память и интерфейсы
Карта памяти: 1 слот, карты SD, SDHC, SDXC (UHS-I)
Связь с компьютером: USB 2.0 (Type C)
Видео выход: HDMI D (Micro)
Разъемы: вход для микрофона 3.5 мм стерео
Встроенная память: нет
Беспроводное соединение: Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n (частотный диапазон 2,4 ГГц), Bluetooth 4.2
Источники питания
Питание: литий-ионный аккумулятор NP-BX1, приблизительно 290 кадров по стандарту CIPA или 70 мин. видеосъемки; зарядка по USB, возможно постоянное питание по USB
Физические характеристики
Вес: 292 г (включая аккумулятор и карту памяти) / прибл. 266 г (только корпус)
Размеры: 105.5 х 60 х 46.7 мм
Прочие особенности
Особые характеристики: внимание: зарядное устройство, USB кабель, ремешок не входят в стандартную комплектацию
Дата анонса: 2023 г.
Сайт производителя: www.sony.ru
Комплектация: аккумулятор NP-BX1, ветрозащита, адаптер для установки ветрозащиты, документация