Компактный фотоаппарат Sony ZV-1 II, белый
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Описание
Компактная Sony ZV-1 II создана специально для ведения видеоблогов и съемки красивых селфи. Вторая версия обладает более широкоугольным объективом: диапазон фокусных расстояний 18-50 мм в 35-мм эквиваленте означает, что вы спокойно сможете снимать сами себя или делать групповые селфи с друзьями без каких-либо специальных приспособлений, просто с вытянутой руки. Фокусное расстояние 50 мм, с другой стороны, отлично подходит для съемки портретов или крупных планов небольших предметов. Отметим, что если рассматривать аналоги среди беззеркальных камер со сменными объективами, то все Kit-комплектации идут с объективами, обладающими более узким полем зрения (обычно от 24 мм в полнокадровом эквиваленте), то есть вам придется докупать отдельно широкоугольный объектив.
Максимальная диафрагма f/1.8 и достаточно крупная матрица 1" Exmor RS CMOS обеспечивают отличное качество изображения при слабом освещении – ощутимо лучше, чем у самых современных смартфонов. Камера также оснащена встроенным ND фильтром, который позволяет понизить скорость затвора при ярком солнечном свете – это повышает плавность движений.
К сожалению, оптическая стабилизация изображения у этой камеры отсутствует, есть электронная стабилизация Active Mode, но она работает достаточно своеобразно, с ограничением поля зрения и довольно заметным смазом движения. Последнее частично исправляется повышением выдержки до 1/250 - 1/500 с, но уровень освещенности не всегда позволяет это сделать. Поэтому, если вы часто снимаете с рук на ходу, мы рекомендовали бы дополнительно прибрести небольшой внешний стабилизатор. Впрочем, этот совет можно применить к любой другой камере: наличие оптической стабилизации не гарантирует отсутствие смаза и / или дрожания изображения при съемке во время ходьбы или бега.
Камера не требует глубоких познаний в технике съемки и может выдавать хорошее качество изображения даже в полностью автоматическом режиме. Гибридный автофокус (фазовый + контрастный) работает быстро и точно, есть функция фокусировки по глазам и слежения за объектом.
Камера обладает довольно простым интерфейсом, управление создавалось с таким расчетом, чтобы его можно было легко освоить новичку. Стандартную цветопередачу можно изменять с помощью «профилей изображения» (Picture Profiles), «видов» (Looks) и «настроений» (Moods) – комбинируя одно с другим можно получить как минимум пару десятков стилей, чтобы выбрать из них тот, который больше всего подходит к конкретной сцене. Для продвинутых пользователей есть запись в Log-гаммах S-Log2 и S-Log3, однако из-за того, что субдискретизация ограничена 8 bit 4:2:0, практического смысла в этом не очень много: при обработке получится вытащить порядка одной дополнительной ступени экспозиции, не более того.
Поворотный экран с диагональю 3" позволяет наблюдать себя во время записи. Для большего комфорта можно использовать рукоятку-штатив GP-VPT2BT (продается отдельно), которая также обеспечивает беспроводное управление камерой по Bluetooth. Встроенный трехкапсюльный микрофон может автоматически изменять направленность (вперед, назад или вокруг), а также снабжен эффективной пушистой защитой от ветра, что удобно для повседневной съемки на ходу. Для более качественной записи звука можно использовать внешние микрофоны: камера оснащена стандартным 3.5-мм стереовходом.
Новинкой стал USB-C порт, который позволяет быстрее заряжать камеру, а также использовать внешние USB аккумуляторы или сетевые зарядные устройства прямо во время съемки, что очень полезно, так как камера использует миниатюрный аккумулятор типа NP-BX1, которого хватает приблизительно на 45-70 минут съемки, в зависимости от выбранного режима и включенных функций съемки. Перегрев у этой модели не является проблемой: при обычной комнатной температуре она легко выдерживает более часа записи в 4К. Однако камера все же заметно греется и гарантировать, что она сможет без остановки работать несколько часов (в 4К), мы не можем. USB-C порт также позволяет напрямую подключить камеру к компьютеру или смартфону для использования в качестве веб-камеры (правда, разрешение будет не самым высоким, 1280x720 30p).
Характеристики
|Объектив
|Оптический зум:
|2.8х (18-50 мм в 35-мм эквиваленте)
|Объектив:
|f 6.9-17.6 мм / 1.8-4
|Стабилизатор изображения:
|только электронный Active Mode
|Диаметр светофильтра:
|установка светофильтров не предусмотрена
|Матрица
|Датчик изображения:
|1" CMOS Exmor RS (13.2 x 8.8 мм)
|Число эффективных пикселей:
|20.1 миллионов
|Соотношение сторон:
|3:2
|Светочувствительность:
|фото: ISO 125 - 12800, с расширением до ISO 80; видео: 125 - 12800
|Фотосъёмка
|Цифровой зум:
|2х (Clear Image Zoom)
|Формат файла:
|JPEG, RAW
|Баланс белого:
|авто, ручной, установка температуры: 2500К - 9900К
|Серийная съемка:
|24 кадра/с (170 кадров в JPEG, 80 кадров в RAW)
|Цветовое пространство:
|sRGB
|Размер фотоизображения:
|5472 х 3648, 3888 x 2592, 2736 x 1824
|Одновременная съемка фото и видео:
|есть, разрешение снимка 5472 х 3080, 3648 х 2056 или 2720 х 1528 точек
|Съёмка видео
|Видеосъемка:
|4К 24, 25 или 30 кадров/с, Full HD до 120 кадров/с, гаммы HLG, S-Log2, S-Log3, субдискретизация 8 бит 4:2:0,
|Разрешение видеозаписи:
|4K: 3840 x 2160, Full HD: 1920 x 1080, HD (USB стриминг): 1280 х 720
|Формат видеозаписи:
|XAVC S (H.264), USB стриминг: Motion JPEG
|Продолжительность видео:
|без ограничений
|Формат записи звука:
|XAVC S: стерео LPCM 2ch (16 бит 48 кГц)
|Средний битрейт:
|100 Мбит/с и менее
|Минимальная освещенность:
|нет данных
|Управление эскпозицией
|Выдержка:
|фото: 1/32000 - 1/4 с, видео: 1/12800 - 1 с. (только электронный затвор)
|Замер экспозиции:
|TTL-замер: мультизональный оценочный (120 зон)
|Приоритет выдержки:
|есть
|Приоритет диафрагмы:
|есть
|Ручная экспозиция:
|есть
|Экспокоррекция:
|+/- 3.0 EV, шаг 1/3 EV
|Брекетинг экспозиции:
|есть
|Фокусировка
|Автофокус:
|гибридная фокусировка: 315 точек (фото) или 273 точки (видео) с определением фазы + фокусировка по контрасту, фокусировка по лицам / по глазам, распознавание людей и животных
|Ручная фокусировка:
|есть
|Вспышка
|Встроенная вспышка:
|нет
|Внешняя вспышка:
|горячий башмак для вспышек Sony и других совместимых, поддержка TTL, X-синхронизация 1/100 с.
|Видоискатель и дисплей
|Дисплей:
|7,5 см (3 дюйма), ЖК TFT, 921 тыс. точек, наклонно-поворотный, сенсорный
|Видоискатель:
|нет
|Диоптрийная коррекция:
|-
|Память и интерфейсы
|Карта памяти:
|1 слот, карты SD, SDHC, SDXC (UHS-I)
|Связь с компьютером:
|USB 2.0 (Type C)
|Видео выход:
|HDMI D (Micro)
|Разъемы:
|вход для микрофона 3.5 мм стерео
|Встроенная память:
|нет
|Беспроводное соединение:
|Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n (частотный диапазон 2,4 ГГц), Bluetooth 4.2
|Источники питания
|Питание:
|литий-ионный аккумулятор NP-BX1, приблизительно 290 кадров по стандарту CIPA или 70 мин. видеосъемки; зарядка по USB, возможно постоянное питание по USB
|Физические характеристики
|Вес:
|292 г (включая аккумулятор и карту памяти) / прибл. 266 г (только корпус)
|Размеры:
|105.5 х 60 х 46.7 мм
|Прочие особенности
|Особые характеристики:
|внимание: зарядное устройство, USB кабель, ремешок не входят в стандартную комплектацию
|Дата анонса:
|2023 г.
|Сайт производителя:
|www.sony.ru
|Комплектация:
|аккумулятор NP-BX1, ветрозащита, адаптер для установки ветрозащиты, документация