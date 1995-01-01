Батарейная ручка Sony VG-C6 позволяет установить сразу 2 аккумулятора NP-SA100, что увеличивает время непрерывной работы камеры приблизительно вдвое. Заряд обеих батарей отображается на экране камеры с точностью до 1%, также поддерживается внутренняя зарядка батарей через USB-С порт фотоаппарата. По эргономике рукоятка дублирует всю правую часть камеры, включая кнопки, диски, рычажки и джойстик, поэтому съемка с вертикальной ориентацией кадра становится удобнее – не требуется постоянно поднимать локоть правой руки, стойка получается более комфортной и устойчивой.

Штативное гнездо и проушина для крепления ремня также продублированы на рукоятке. Основная часть корпуса выполнена из прочного магниевого сплава и защищена уплотнителями от проникновения пыли и влаги (однако производитель все же не рекомендует пользоваться камерой с рукояткой под дождем без защитных чехлов, она не является брызгозащищенной по сертификации IP).

Расход заряда: если у одного из аккумуляторов уровень заряда выше, он будет использоваться первым. Если уровень одинаков, обе батареи используются одновременно.

Размеры: 132.7 х 108.9 х 69.1 мм

Вес: 249 г (без батарей)

Рабочая температура: 0° ~ 40° С

Температура хранения: -20° ~ 55° С

Комплектация: батарейная ручка, документация

Совместимые камеры: