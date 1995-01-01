Батарейная ручка Sony VG-C5 вмещает 2 аккумулятора NP-FZ100 (продаются отдельно), что увеличивает время непрерывной работы камеры примерно в 2 раза. Ручка также удобна для съемки с вертикальной ориентацией камеры: вам не приходится поднимать локоть, что делает стойку более устойчивой. На рукоятке продублированы основные органы управления: джойстик, спусковая кнопка, 3 многофункциональных диска и несколько кнопок управления. Корпус ручка выполнен из магниевого сплава и обладает тем же уровнем защиты от пыли и влаги, что и сама камера.

При подключении камеры к зарядному устройству по USB кабелю, оба аккумулятора заряжаются внутри ручки. Уровень заряда обеих батарей показывается на экране камеры.

Размеры: 136.1 х 108.9 х 68.3 мм

Вес: 236 г

Совместимые камеры: