Батарейная ручка Sony VG-C5 для A9 III и A1 II
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Описание
Батарейная ручка Sony VG-C5 вмещает 2 аккумулятора NP-FZ100 (продаются отдельно), что увеличивает время непрерывной работы камеры примерно в 2 раза. Ручка также удобна для съемки с вертикальной ориентацией камеры: вам не приходится поднимать локоть, что делает стойку более устойчивой. На рукоятке продублированы основные органы управления: джойстик, спусковая кнопка, 3 многофункциональных диска и несколько кнопок управления. Корпус ручка выполнен из магниевого сплава и обладает тем же уровнем защиты от пыли и влаги, что и сама камера.
При подключении камеры к зарядному устройству по USB кабелю, оба аккумулятора заряжаются внутри ручки. Уровень заряда обеих батарей показывается на экране камеры.
- Размеры: 136.1 х 108.9 х 68.3 мм
- Вес: 236 г
Совместимые камеры:
- Sony A9 III (ILCE-9M3)
- Sony A1 II (ILCE-1M2)