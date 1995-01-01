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Батарейная ручка Sony VG-C4EM

  • VG-C4EM
  • VG-C4EM
  • VG-C4EM
  • VG-C4EM
  • VG-C4EM
  • VG-C4EM
  • VG-C4EM
  • VG-C4EM
  • VG-C4EM
  • VG-C4EM
  • VG-C4EM
  • VG-C4EM
  • VG-C4EM
Код товара:УТ-00036252
Артикул:VGC4EM.SYU

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Вертикальная батарейная ручка Sony VG-C4EM позволяет разместить внутри 2 аккумулятора NP-FZ100, вдвое продлив срок непрерывной работы камеры. Аккумуляторы могут заряжаться внутри ручки через USB порт на самой камере. Использование ручки также делает более комфортной съемку с портретной ориентацией камеры, а также использование камеры с тяжелыми объективами (за счет более сбалансированного распределения веса). На ручке дублируются 2 мультифункциональных диска («колеса»), кнопки спуска затвора, AF-ON и AEL, С1 и С2, а также джойстик. Корпус ручки выполнен из магниевого сплава и защищен от попадания пыли и влаги.

Совместимые камеры:

  • Sony a7 IV
  • Sony a7S III
  • Sony a7R IV,
  • Sony a7R IV A,
  • Sony a9 II
  • Sony a1