Вертикальная батарейная ручка Sony VG-C4EM позволяет разместить внутри 2 аккумулятора NP-FZ100, вдвое продлив срок непрерывной работы камеры. Аккумуляторы могут заряжаться внутри ручки через USB порт на самой камере. Использование ручки также делает более комфортной съемку с портретной ориентацией камеры, а также использование камеры с тяжелыми объективами (за счет более сбалансированного распределения веса). На ручке дублируются 2 мультифункциональных диска («колеса»), кнопки спуска затвора, AF-ON и AEL, С1 и С2, а также джойстик. Корпус ручки выполнен из магниевого сплава и защищен от попадания пыли и влаги.

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