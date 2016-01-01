Телеконвертер Sony 1.4х, SEL-14TC

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Код товара: УТ-00051808 Артикул: # SEL14TC.SYX Код товара: УТ-00051808 Артикул: # SEL14TC.SYX Комплектация чехол Вес 167 г Размеры 62.4 x 33.6 мм Объектив, система Sony E Формат матрицы Полный кадр, 35 мм Конструкция объектива 6 элементов в 5 группах Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Комплектация Комплектация чехол Физические характеристики Вес 167 г Размеры 62.4 x 33.6 мм Характеристики Объектив, система Sony E Формат матрицы Полный кадр, 35 мм Конструкция объектива 6 элементов в 5 группах Инструкции и документы Инструкция по эксплуатации Описание Телеконвертер Sony SEL14TC увеличивает фокусное расстояние на 40%, сохраняя электронное соединение между камерой и объективом. Поэтому сохраняется автоматическая установка экспозиции, автофокусировка и оптическая стабилизация изображения. Конвертер также имеет резиновые уплотнители для защиты от попадания в камеру пыли и влаги. Конвертер SEL14TC ограничивает светосилу объектива на 1 ступень экспозиции. Совместимые объективы: FE 100-400mm f/4.5–5.6 GM OSS - SEL100400GM

FE 200-600mm f/5.6-6.3 G OSS - SEL200600G

FE 400mm f/2.8 GM OSS - SEL400F28GM

FE 600mm f/4.0 GM OS - SEL600F40GM

FE 70-200mm f/2.8 GM OSS - SEL70200GM

FE 70-200mm f/2.8 GM OSS II - SEL70200GM2 Видео Наш обзор

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