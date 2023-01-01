Телеконвертер Sony SEL14TC увеличивает фокусное расстояние на 40%, сохраняя электронное соединение между камерой и объективом. Поэтому сохраняется автоматическая установка экспозиции, автофокусировка и оптическая стабилизация изображения. Конвертер также имеет резиновые уплотнители для защиты от попадания в камеру пыли и влаги. Конвертер SEL14TC ограничивает светосилу объектива на 1 ступень экспозиции.