Телеконвертер Sony 1.4х, SEL-14TC
Код товара : УТ-00051808
Артикул : # SEL14TC.SYX
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Sony E
Конструкция объектива
6 элементов в 5 группах
Физические характеристики
Вес
167 г
Размеры товара
62.4 x 33.6 мм
Комплектация
Комплектация
чехол
Описание
Телеконвертер Sony SEL14TC увеличивает фокусное расстояние на 40%, сохраняя электронное соединение между камерой и объективом. Поэтому сохраняется автоматическая установка экспозиции, автофокусировка и оптическая стабилизация изображения. Конвертер также имеет резиновые уплотнители для защиты от попадания в камеру пыли и влаги. Конвертер SEL14TC ограничивает светосилу объектива на 1 ступень экспозиции.
Совместимые объективы:
- FE 100-400mm f/4.5–5.6 GM OSS - SEL100400GM
- FE 200-600mm f/5.6-6.3 G OSS - SEL200600G
- FE 400mm f/2.8 GM OSS - SEL400F28GM
- FE 600mm f/4.0 GM OS - SEL600F40GM
- FE 70-200mm f/2.8 GM OSS - SEL70200GM
- FE 70-200mm f/2.8 GM OSS II - SEL70200GM2