Телеконвертер Sony 1.4х, SEL-14TC
Код товара:УТ-00051808
Артикул:# SEL14TC.SYX
Товар не найден
Характеристики
Комплектациячехол
Вес167 г
Размеры62.4 x 33.6 мм
Объектив, системаSony E
Формат матрицыПолный кадр, 35 мм
Конструкция объектива6 элементов в 5 группах
Описание
Телеконвертер Sony SEL14TC увеличивает фокусное расстояние на 40%, сохраняя электронное соединение между камерой и объективом. Поэтому сохраняется автоматическая установка экспозиции, автофокусировка и оптическая стабилизация изображения. Конвертер также имеет резиновые уплотнители для защиты от попадания в камеру пыли и влаги. Конвертер SEL14TC ограничивает светосилу объектива на 1 ступень экспозиции.
Совместимые объективы:
- FE 100-400mm f/4.5–5.6 GM OSS - SEL100400GM
- FE 200-600mm f/5.6-6.3 G OSS - SEL200600G
- FE 400mm f/2.8 GM OSS - SEL400F28GM
- FE 600mm f/4.0 GM OS - SEL600F40GM
- FE 70-200mm f/2.8 GM OSS - SEL70200GM
- FE 70-200mm f/2.8 GM OSS II - SEL70200GM2