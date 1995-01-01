Sony PCK-LM14 для A99, A99 II

0 0 отзывов Код товара : 00000056364 Артикул : PCKLM14.SYH



Sony PCK-LM14 - набор из 2х защитных пленок для основного и вспомогательного ЖК-экранов фотокамер Alpha SLT-A99 и SLT-A99 II. Полужесткие пленки из поликарбоната, которые можно устанавливать и снимать, надежно защищают поверхность экранов от царапин и отпечатков пальцев. Не создает бликов при просмотре, практически незаметны. Задать вопрос 1 250 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Sony PCK-LM14 - набор из 2х защитных пленок для основного и вспомогательного ЖК-экранов фотокамер Alpha SLT-A99 и SLT-A99 II. Полужесткие пленки из поликарбоната, которые можно устанавливать и снимать, надежно защищают поверхность экранов от царапин и отпечатков пальцев. Не создает бликов при просмотре, практически незаметны.

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