Sony PCK-LM14 для A99, A99 II
Код товара : 00000056364
Артикул : PCKLM14.SYH
1 250 ₽
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Гарантия 14 дней.
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Описание
Sony PCK-LM14 - набор из 2х защитных пленок для основного и вспомогательного ЖК-экранов фотокамер Alpha SLT-A99 и SLT-A99 II. Полужесткие пленки из поликарбоната, которые можно устанавливать и снимать, надежно защищают поверхность экранов от царапин и отпечатков пальцев. Не создает бликов при просмотре, практически незаметны.
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