Для продолжительной съемки:

Этот адаптер способен заряжать четыре аккумулятора NP-FZ100 серии Z и обеспечивать продолжительную съемку без привязки к электросети.

Выбор режима подачи питания или зарядки аккумулятора:

В центре панели управления расположен специальный переключатель, позволяющий выбрать режим зарядки аккумуляторов либо питания от них через выход постоянного тока.

Изменение размера до более компактного:

Если снять защиту аккумуляторов и установить на место крышки их портов, мультиаккумуляторный адаптер превратится в более легкий и удобный адаптер для двух аккумуляторов.

Подача питания на камеры с аккумуляторами серии Z или W:

Этот комплект мультиаккумуляторного адаптера можно подключать для подачи электропитания на камеры с аккумуляторами NP-FZ100 или NP-FW50. Если снять крышку, предназначенную для аккумулятора серии Z можно использовать для камер с аккумуляторами серии W.