Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Комплект Sony NPA-MQZ1K: блок питания / зарядное устройство + 2 NP-FZ100

  • NPA-MQZ1K: блок питания / зарядное устройство + 2 NP-FZ100
  • NPA-MQZ1K: блок питания / зарядное устройство + 2 NP-FZ100
  • NPA-MQZ1K: блок питания / зарядное устройство + 2 NP-FZ100
  • NPA-MQZ1K: блок питания / зарядное устройство + 2 NP-FZ100
  • NPA-MQZ1K: блок питания / зарядное устройство + 2 NP-FZ100
  • NPA-MQZ1K: блок питания / зарядное устройство + 2 NP-FZ100
  • NPA-MQZ1K: блок питания / зарядное устройство + 2 NP-FZ100
  • NPA-MQZ1K: блок питания / зарядное устройство + 2 NP-FZ100
  • NPA-MQZ1K: блок питания / зарядное устройство + 2 NP-FZ100
  • NPA-MQZ1K: блок питания / зарядное устройство + 2 NP-FZ100
  • NPA-MQZ1K: блок питания / зарядное устройство + 2 NP-FZ100
  • NPA-MQZ1K: блок питания / зарядное устройство + 2 NP-FZ100
  • NPA-MQZ1K: блок питания / зарядное устройство + 2 NP-FZ100
  • NPA-MQZ1K: блок питания / зарядное устройство + 2 NP-FZ100
  • NPA-MQZ1K: блок питания / зарядное устройство + 2 NP-FZ100
Код товара:УТ-00069511
Артикул:@ NPAMQZ1K.CEE

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Для продолжительной съемки:
Этот адаптер способен заряжать четыре аккумулятора NP-FZ100 серии Z и обеспечивать продолжительную съемку без привязки к электросети.

Выбор режима подачи питания или зарядки аккумулятора:
В центре панели управления расположен специальный переключатель, позволяющий выбрать режим зарядки аккумуляторов либо питания от них через выход постоянного тока.

Изменение размера до более компактного:
Если снять защиту аккумуляторов и установить на место крышки их портов, мультиаккумуляторный адаптер превратится в более легкий и удобный адаптер для двух аккумуляторов.

Подача питания на камеры с аккумуляторами серии Z или W:
Этот комплект мультиаккумуляторного адаптера можно подключать для подачи электропитания на камеры с аккумуляторами NP-FZ100 или NP-FW50. Если снять крышку, предназначенную для аккумулятора серии Z можно использовать для камер с аккумуляторами серии W.

Гибкость при различных условиях съемки:
В верхней и нижней частях аккумуляторного адаптера расположены по три резьбовых муфты, благодаря которым возможны различные варианты установки устройства с помощью платы крепления и винтов.

Быстрая зарядка аккумуляторов NP-FZ100:
Этот адаптер способен быстро заряжать до четырех аккумуляторов NP-FZ100 серии Z посредством адаптера переменного тока в течение 480 минут. Состояние заряда отображается с помощью 3-уровневого светодиодного индикатора при нажатии кнопки проверки оставшегося заряда аккумулятора.

Оснащен двумя портами USB для выходного электропитания:
Специальный переключатель позволяет выбирать выход постоянного тока для камеры либо порта USB, чтобы подавать электропитание на корпус камеры или другие электронные устройства, подключенные через порты USB.