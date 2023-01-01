Комплект Sony NPA-MQZ1K: блок питания / зарядное устройство + 2 NP-FZ100
Код товара : УТ-00069511
Артикул : @ NPAMQZ1K.CEE
52 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
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Описание
Для продолжительной съемки:
Этот адаптер способен заряжать четыре аккумулятора NP-FZ100 серии Z и обеспечивать продолжительную съемку без привязки к электросети.
Выбор режима подачи питания или зарядки аккумулятора:
В центре панели управления расположен специальный переключатель, позволяющий выбрать режим зарядки аккумуляторов либо питания от них через выход постоянного тока.
Изменение размера до более компактного:
Если снять защиту аккумуляторов и установить на место крышки их портов, мультиаккумуляторный адаптер превратится в более легкий и удобный адаптер для двух аккумуляторов.
Подача питания на камеры с аккумуляторами серии Z или W:
Этот комплект мультиаккумуляторного адаптера можно подключать для подачи электропитания на камеры с аккумуляторами NP-FZ100 или NP-FW50. Если снять крышку, предназначенную для аккумулятора серии Z можно использовать для камер с аккумуляторами серии W.
Гибкость при различных условиях съемки:
В верхней и нижней частях аккумуляторного адаптера расположены по три резьбовых муфты, благодаря которым возможны различные варианты установки устройства с помощью платы крепления и винтов.
Быстрая зарядка аккумуляторов NP-FZ100:
Этот адаптер способен быстро заряжать до четырех аккумуляторов NP-FZ100 серии Z посредством адаптера переменного тока в течение 480 минут. Состояние заряда отображается с помощью 3-уровневого светодиодного индикатора при нажатии кнопки проверки оставшегося заряда аккумулятора.
Оснащен двумя портами USB для выходного электропитания:
Специальный переключатель позволяет выбирать выход постоянного тока для камеры либо порта USB, чтобы подавать электропитание на корпус камеры или другие электронные устройства, подключенные через порты USB.