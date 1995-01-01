Аккумулятор Sony NP-SA100 совместим с камерами Sony, включая Alpha 7R VI и Cinema Line FX5. Ёмкость - 2670 мА·ч (20.9 Вт·ч), что на 30% больше, чем у NP-FZ100. Увеличенная ёмкость обеспечивает более длительную работу при фото- и видеосъёмке. Аккумулятор поддерживает технологию Battery Health Check - состояние батареи отображается на мониторе камеры. Зарядка возможна непосредственно в камере или через зарядное устройство BC-SAD1. Время полной зарядки двух аккумуляторов через BC-SAD1 - около 115 минут, одного - 85 минут.