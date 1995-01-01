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Аккумулятор Sony NP-SA100

  • NP-SA100
  • NP-SA100
  • NP-SA100
  • NP-SA100
  • NP-SA100
Код товара:УТ-00096153
Артикул:NP-SA100

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Аккумулятор Sony NP-SA100 совместим с камерами Sony, включая Alpha 7R VI и Cinema Line FX5. Ёмкость - 2670 мА·ч (20.9 Вт·ч), что на 30% больше, чем у NP-FZ100. Увеличенная ёмкость обеспечивает более длительную работу при фото- и видеосъёмке. Аккумулятор поддерживает технологию Battery Health Check - состояние батареи отображается на мониторе камеры. Зарядка возможна непосредственно в камере или через зарядное устройство BC-SAD1. Время полной зарядки двух аккумуляторов через BC-SAD1 - около 115 минут, одного - 85 минут.

Характеристики:
  • Тип аккумулятора: Li-ion, перезаряжаемый
  • Напряжение: 7.82 В
  • Ёмкость 2670 мА·ч
  • Энергоёмкость: 20.9 Вт·ч
  • Максимальное выходное напряжение: 8.90 В
  • Размеры: 51,8 x 38,4 x 24,6 мм
  • Вес 89 г
  • Совместимое зарядное устройство Sony BC-SAD1

Совместимые камеры:

  • Sony a7R VI
  • Sony FX5