Аккумулятор Sony NP-SA100
Код товара:УТ-00096153
Артикул:NP-SA100
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Описание
Аккумулятор Sony NP-SA100 совместим с камерами Sony, включая Alpha 7R VI и Cinema Line FX5. Ёмкость - 2670 мА·ч (20.9 Вт·ч), что на 30% больше, чем у NP-FZ100. Увеличенная ёмкость обеспечивает более длительную работу при фото- и видеосъёмке. Аккумулятор поддерживает технологию Battery Health Check - состояние батареи отображается на мониторе камеры. Зарядка возможна непосредственно в камере или через зарядное устройство BC-SAD1. Время полной зарядки двух аккумуляторов через BC-SAD1 - около 115 минут, одного - 85 минут.
Характеристики:
- Тип аккумулятора: Li-ion, перезаряжаемый
- Напряжение: 7.82 В
- Ёмкость 2670 мА·ч
- Энергоёмкость: 20.9 Вт·ч
- Максимальное выходное напряжение: 8.90 В
- Размеры: 51,8 x 38,4 x 24,6 мм
- Вес 89 г
- Совместимое зарядное устройство Sony BC-SAD1
Совместимые камеры:
- Sony a7R VI
- Sony FX5