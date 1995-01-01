Аккумулятор Sony NP-BX1 для Cyber-shot и Action Cam

0 0 отзывов Код товара : 00000056084 Артикул : NPBX1.CE



Все характеристики Аккумулятор Sony InfoLITHIUM™ Type X емкостью 1240 мАч для фотокамер Cyber-shot, экшн-камер Action Cam и отдельных видеокамер Sony HDR. Полный список моделей ниже, в описании. Задать вопрос 3 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Характеристики Характеристики Вес (брутто), г 0.077 Вес 31 г

Описание Аккумулятор Sony InfoLITHIUM™ Type X емкостью 1240 мАч для фотокамер Cyber-shot, экшн-камер Action Cam и отдельных видеокамер Sony HDR. Совместимые модели: Action Cam: HDR-AS10, AS15, -AS20, -AS30V, -AS50, -AS100V, -AS200V, -AS300; FDR-X1000V, -X3000

Cyber-shot: H400, HX300, HX350, HX400, HX50, HX60, HX80, HX90, RX1, RX1R, RX1R II, RX100, RX100M2, RX100M3, RX100M4, RX100M5, WX300, WX350, WX500.

Видеокамеры: HDR-CX240, -CX405, -CX440, -CX470, GW66, -GWP88, -MV1, -PJ240, -PJ270, -PJ275, -PJ410, -PJ440

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