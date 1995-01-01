Аккумулятор Sony NP-BX1 для Cyber-shot и Action Cam
Код товара : 00000056084
Артикул : NPBX1.CE
3 990 ₽
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Гарантия 6 месяцев
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.077
Вес
31 г
Описание
Аккумулятор Sony InfoLITHIUM™ Type X емкостью 1240 мАч для фотокамер Cyber-shot, экшн-камер Action Cam и отдельных видеокамер Sony HDR.
Совместимые модели:
- Action Cam: HDR-AS10, AS15, -AS20, -AS30V, -AS50, -AS100V, -AS200V, -AS300; FDR-X1000V, -X3000
- Cyber-shot: H400, HX300, HX350, HX400, HX50, HX60, HX80, HX90, RX1, RX1R, RX1R II, RX100, RX100M2, RX100M3, RX100M4, RX100M5, WX300, WX350, WX500.
- Видеокамеры: HDR-CX240, -CX405, -CX440, -CX470, GW66, -GWP88, -MV1, -PJ240, -PJ270, -PJ275, -PJ410, -PJ440
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