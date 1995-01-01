Карт-ридер Sony MRW-S1 SDXC UHS-II, USB 3.1

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Код товара: УТ-00023044 Артикул: MRWS1 Код товара: УТ-00023044 Артикул: MRWS1 Чтение карт памяти SD Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Чтение карт памяти SD Описание Ультракомпактный и сверхбыстрый USB 3.1 карт-ридер для карт памяти SDXC UHS-II. Позволяет быстро передавать большие объемы данных, а когда речь идет о регулярной передаче 100 и более гигабайт, скорость имеет большое значение – этот карт-ридер гораздо быстрее, чем обычное гнездо для SD карт на вашем ноутбуке, ПК или Маке. Обратно совместим с картами памяти UHS-I. Размеры 57,4 x 31,7 x 11,2 мм, вес 20 г. Видео Наш обзор

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