Карт-ридер для карт памяти SD (UHS-I/ -II) и CFexpress Type A. Подключается к ПК с помощью USB-кабеля. В комплекте кабели USB A-C и USB C-C. Интерфейс USB 3.2 Gen 2 обеспечивает высокую скорость передачи данных (до 10 Гбит/с), минимизируя временные затраты на трансфер больших объемов информации. Гнездо для карт углублено в корпус, что предотвращает случайное извлечение карты. Компактный дизайн удобен для работы в офисе и на локациях.