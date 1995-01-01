Карт-ридер Sony MRW-G2 (SD / CFexpress Type A)
Код товара:УТ-00045476
Артикул:MRWG2.SYM
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Описание
Карт-ридер для карт памяти SD (UHS-I/ -II) и CFexpress Type A. Подключается к ПК с помощью USB-кабеля. В комплекте кабели USB A-C и USB C-C. Интерфейс USB 3.2 Gen 2 обеспечивает высокую скорость передачи данных (до 10 Гбит/с), минимизируя временные затраты на трансфер больших объемов информации. Гнездо для карт углублено в корпус, что предотвращает случайное извлечение карты. Компактный дизайн удобен для работы в офисе и на локациях.