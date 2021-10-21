Эта компактная вспышка высокой мощности (в.ч. 46) обеспечивает непревзойденный уровень работы с камерой, который может предложить только Sony, а также высокую скорость серийной съемки и синхронизацию при выдержках до 1/400 сек. Высокая надежность, удобная работа с камерой, гибкая регулировка угла отражения и беспроводная радиосвязь обеспечивают точность управления и универсальность.

Интеллектуальное подключение к новейшим камерам α

Система освещения α развивалась параллельно с камерами серии α, чтобы обеспечить оптимальное освещение для широкого спектра задач. Уровень интеграции с оригинальными продуктами Sony обеспечивает надежное подключение к совместимым камерам для надежного и точного управления светом.

[1] Процессор вспышки [2] Мультиинтерфейсный разъем [3] Сенсор [4] Процессор изображения

Управление вспышкой и обнаружение лица

При использовании совместимой камеры баланс белого автоматически настраивается, чтобы цвет лица объекта был естественным. Работая с совместимой камерой, HVL-F46RM поддерживает распознавание лиц для правильного освещения главного объекта съемки.

Точное определение баланса белого с оригинальным оборудованием

Благодаря собственным разработкам компании эта усовершенствованная вспышка передает данные о цветовой температуре в камеру, где они используются для точной настройки баланса белого, чтобы цвета выглядели естественно в любой ситуации.



Оптимизация освещения для разных условий съемки

Угол освещения вспышки автоматически регулируется в соответствии с фокусным расстоянием используемого объектива в диапазоне 24–105 мм. Распределение света также регулируется для оптимального освещения при съемке в полнокадровом режиме или APS-C.

Высокоскоростная серийная съемка со вспышкой

Продвинутая электроника позволяет ускорить цикл перезарядки, благодаря чему вести непрерывную съемку со вспышкой можно дольше. Четыре аккумулятора обеспечивают более 320 срабатываний вспышки (время повторного срабатывания при максимальной мощности: 2.0 секунды).

Инновационная защита от перегрева для более длительной съемки

Использование термостойких материалов и оптимизированного алгоритма работы вспышки обеспечивает повышенную устойчивость к перегреву, что позволяет увеличить время съемки. HVL-46RM наследует алгоритмы флагманской модели HVL-F60RM2. Это обеспечивает примерно в 1.7 раз большую устойчивость к перегреву, чем у HVL-F45RM, чтобы исключить проблемы с нагревом.

Высокая скорость непрерывной съемки со вспышкой

При использовании совместимой камеры HVL-F46RM обеспечивает серийную съемку до 60 кадров со вспышкой со скоростью до 10 кадров/с. Пропуск кадров из-за сбоя синхронизации вспышки исключен.

Синхронизация затвора до 1/400 сек. с совместимой камерой

При использовании с совместимой камерой HVL-F46RM позволяет синхронизировать вспышку до 1/400 сек. В результате можно ослабить акцент на фоне при использовании вспышки для освещения основного объекта, подсветить движущиеся объекты на ярком фоне и т. д.

В режиме P-TTL вспышка адаптируется к освещению

При использовании с совместимой камерой предварительная вспышка обеспечивает управление каждым отдельным срабатыванием во время серийной съемки, даже при отслеживании быстро движущихся объектов в сценах, где освещение резко меняется.



Минимальная задержка срабатывания вспышки

При использовании HVL-F46RM с совместимой камерой время задержки между нажатием кнопки спуска затвора и срабатыванием вспышки значительно сокращается, что позволяет уверенно снимать важные моменты.

Комплексное управление с совместимыми камерами

Компенсацией вспышки, мощностью и другими параметрами можно управлять непосредственно с совместимой камеры. Пользовательская кнопка камеры может использоваться для вызова дисплея вспышки и настройки параметров при просмотре через видоискатель.

Точечно-матричный дисплей и клавиши для эффективной работы

Тот же формат вкладок дисплея, что и у камеры, делает управление простым и интуитивно понятным. Дисплей Quick Navi отображает состояние и предоставляет доступ к важным параметрам благодаря колесу управления и назначаемым клавишам.

Металлический башмак с прочной боковой рамкой

Металлический башмак с прочной боковой рамкой значительно повышает прочность и долговечность мультиинтерфейсного разъема и его электрических контактов.

Повышенная пыле- и водонепроницаемость

Пылевлагозащищенная конструкция обеспечивает высокую надежность в условиях вне помещения. Уплотнение башмака позволяет добиться еще большей пыле- и влагозащищенности в некоторых корпусах серии α.

Универсальная беспроводная радиосвязь

Стабильная беспроводная радиосвязь обеспечивается на расстоянии до 30 м. Надежное подключение обеспечивается даже вблизи отражателей и препятствий. Поддерживаются функции медленной синхронизации, синхронизации по задней шторке и многократной вспышки. HVL-F46RM может взаимодействовать со вспышками, не оснащенными беспроводной радиосвязью, с помощью дополнительного пульта FA-WRC1M и (или) приемника FA-WRR1.