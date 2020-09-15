Компактная вспышка с беспроводным управлением по радиоканалу HVL-F28RM идеально подходит по размеру для современных беззеркальных камер Sony. Головка вспышки поднимается вверх на угол до 120° для мягкого заполнения сцены отраженным светом. В ведущем режиме вспышка может управлять 3 группами вспышек в TTL или ручном режиме или 5 в групповом.

У данной вспышки нет ЖК экрана, но вы можете настроить одну из кнопок на камере для быстрого вывода меню настроек вспышки, чтобы выполнять настройку, не отрываясь от видоискателя и не опуская камеру. Для наиболее используемых функций (регулировка мощности в ручном режиме и коррекция вспышки в TTL режиме) на корпусе предусмотрены кнопки + и –.

Рефлектор вспышки настроен на покрытие угла обзора 50-мм объектива при установке на камере, встроенная рассеивающая панель расширяет этот угол до эквивалента 24 мм, также имеется встроенная белая карта. Для надежного крепления вспышки используется металлический башмак новой конструкции с жесткой боковой рамкой, что значительно повышает защиту передних контактов при многократной установке. Как и все высококачественные вспышки Sony, HVL-F28RM имеет пыле- и водонепроницаемый корпус*, который способен выдержать профессиональную нагрузку даже в сложных условиях съемки вне помещения.

* 100% защита от пыли и влажности не гарантируется.

Оптимизированный алгоритм управления обеспечивает превосходную производительность вспышки и эффективно предотвращает ее перегрев. Это помогает добиться надежности и долгосрочной стабильности характеристик.

Полный набор необходимых функций: HVL-F28RM поддерживает большинство возможностей старших моделей, включая дистанционное управление другими вспышками, режим высокоскоростной синхронизации (HSS) и режим стробоскопа. Дистанционное срабатывание действует на расстоянии до 35 метров (без помех и препятствий).