Sony FX5 Body – профессиональная кинокамера линейки Cinema с внутренней записью X-OCN RAW и поддержкой 5K Open Gate. В модельном ряду Sony на старте своего производства она занимает место между FX3 и более крупной FX6, однако эти камеры вышли достаточно давно (в 2021 и 2020 году соответственно), поэтому по ряду функций FX5 существенно превосходит даже старшую сестру FX6.

Ключевые особенности:

5К Open Gate RAW (X-OCN LT, C1, C2) – до 60 кадров/с

4К RAW 16:9 – до 60 кадров/с (кроп-фактор 1.3х)

4К 60р в сжатых кодеках со сверхдискретизацией (oversampling) из 5К

4К 120p с кроп-фактором около 1.11х (попиксельное считывание)

Full HD 240p в формате Super 35 (кроп-фактор 1.5х, oversampling из 3.2К)

3 «базовых ISO»: 800, 4000 и 12800

Технология Dual Gain (доступна в ограниченном наборе режимов)

Дисплей 3.5” с разрешением 2.76 млн. точек

Запись аудио в 32-битном формате с плавающей точкой

Полностью новый интерфейс BIG 6 от Burano и других про-камер Sony

Компактный корпус

В основе Sony FX5 лежит новый полнокадровый многослойный (Stacked) CMOS-сенсор Exmor RS с эффективным разрешением 16.6 Мп, оптимизированный для записи видео: увеличена скорость считывания данных, а технология Dual Gain (доступна не во всех режимах съемки) позволяет существенно снизить уровень шума в тенях. Фактически здесь применена матрица от Sony a7R VI, но пиксели аппаратно объединены в группы 2х2, что обеспечивает высокую светочувствительность и широкий динамический диапазон. Высокая скорость считывания (около 8 мс в Open Gate, около 6 мс в 4К) сводит к минимуму эффект Rolling Shutter («желе») при резких панорамированиях, съемке экшен-сцен, быстром перемещении камеры или объектов в кадре. Кроме того, она обеспечивает более точную работу интеллектуального автофокуса и позволяет снимать в формате рапид: до 120 кадров/с в 4К и до 240 кадров/с в Full HD. Ко второй половине 2027 года планируется выпустить обновление Firmware 2.0, в котором, в числе прочего, заявлен RAW 120 кадров/с и 4К 240 кадров/с.

Камера уверенно работает в самых разных условиях освещения благодаря высокой светочувствительности и технологии 3 «базовых ISO»: 800, 4000 и 12800. Как можно видеть на диаграмме, предоставленной Sony, с каждым из этих ISO вы имеете одинаковый динамический диапазон и почти одинаковый уровень шума, а далее можно двигаться выше или ниже, в зависимости от условий освещения. Важной особенностью является новая технология Dual Gain (двойное усиление): камера на ходу анализирует изображение и применяет в тенях высокое усиление, в результате чего изображение становится существенно чище от шума (порядка 2 ступеней при записи в RAW и 1 ступень в XAVC). Есть ряд ограничений: Dual Gain работает только с базовой чувствительностью ISO 800, частота кадров в Open Gate не более 30 к/с, при соотношениях 16:9 или 17:9 – не более 60 к/с, и, наконец, скорость считывания матрицы падает в 2 раза: в 4К вы получаете приблизительно 14 мс, в Open Gate – 18 мс.

Sony FX5 стала первой компактной камерой линейки Cinema, получившей поддержку внутренней записи RAW (на карты памяти). Она осуществляется в сжатом формате X-OCN, впервые представленном в 2016 году. Ранее с ним могли работать только профессиональные кинокамеры, такие как Sony PMW-F55 (через внешний рекордер), Burano или Venice. Он считается одним из наиболее эффективных форматов для профессионального кинопроизводства: в отличие от классических RAW-форматов, X-OCN обеспечивает оптимальный баланс между качеством изображения и объемом файлов, сохраняя огромный запас информации (линейный 16 бит) для цветокоррекции и визуальных эффектов при более рациональном использовании памяти накопителей. В Sony FX5 доступны не все вариации X-OCN, а только X-OCN LT, C1 и C2 (от меньшего сжатия к большему). При этом форматы C1 и C2 представлены впервые. Возможность записывать X-OCN RAW непосредственно на карты памяти CFexpress Type A позволяет сохранить компактность камеры: вы можете с комфортом снимать в тесных пространствах (таких как салон автомобиля), а также не привлекаете лишнего внимания на улицах.

При работе с RAW доступны цветовые пространства S-Gamut3 и S-Gamut3.Cine. Первое обеспечивает максимально широкий цветовой диапазон и идеально подходит для сложной цветокоррекции, а второе максимально близко по своим характеристикам к старшим моделям Cinema Line. Благодаря этому материал, снятый на FX5, легко совмещается с кадрами, полученными на FX6, FX9, Burano или Venice, что особенно важно при многокамерном производстве.

Одним из главных преимуществ камеры стала поддержка записи видео в формате 5K Open Gate с использованием всей площади сенсора (только в RAW, Open Gate в сжатых кодеках будет доступен в Firmware 2.0). Open Gate сохраняет всю площадь изображения полнокадровой матрицы, предоставляя значительно большую свободу при кадрировании материала на этапе монтажа. Это особенно актуально при создании контента одновременно в горизонтальном и вертикальном формате, когда из одного исходного материала можно подготовить несколько версий без заметной потери качества.

Помимо X-OCN RAW камера поддерживает и обычные сжатые кодеки семейства XAVC, включая XAVC HS (H.265), XAVC S (H.264). Поддерживается как междукадровое сжатие (Long GOP), так и внутрикадровое (All-Intra), логарифмический профиль S-Log3, запись с глубиной цвета 10 бит и субдискретизацией 4:2:2. При записи в XAVC камера все равно использует всю площадь матрицы, сжимая ее до 4К изображения – тем самым немного увеличивается детализация (работает при скорости съемки не выше 60 кадров/с). Запись в XAVC позволяет получить более компактные файлы, при этом на выбор доступно множество опций: запись в стандартном цветовом пространстве Rec.709, в гамме S-Cinetone (тоже Rec.709, но другая тональная передача), в HLG (Rec.2020) или в S-Log3 гамме, обеспечивающей максимальный динамический диапазон (15+ ступеней по измерениям Sony).

Интеллектуальная система автофокусировки Sony FX5, в принципе, давно известна своим качеством, но продолжает улучшаться с каждой итерацией. 759 фазовых датчиков покрывают практически всю площадь кадра, а процессор Bionz XR2 обеспечивает эффективное распознавание объектов на основе машинного обучения. Камера уверенно распознает и отслеживает людей и животных (включая птиц). Новый интерфейс позволяет настроить работу автофокуса более тонко: к примеру, установить фокусировку только по лицам, чтобы камера не переключалась на фон, когда человек выходит из кадра. Оператор может регулировать скорость перевода фокуса, чувствительность отслеживания объекта, использовать функции AF Assist для плавного перехода к ручной фокусировке и Focus Map для визуального контроля глубины резкости.

Для получения плавного изображения при съемке с рук Sony FX5 оснащена встроенной пятиосевой системой стабилизации изображения, которую можно дополнительно усилить электронной (Active или Dynamic Active, с небольшой потерей угла обзора).

Камера оснащена двумя комбинированными слотами, совместимыми с картами CFexpress Type A и SD UHS-II. Обратите внимание, что RAW записывается только на карты CFexpress Type A, у которых должна быть сертификация VPG400. Для подключения внешнего оборудования предусмотрены полноразмерный HDMI, высокоскоростной USB Type-C 10 Гбит/с, классические 3.5-мм разъемы для наушников и микрофона, а также порт Ethernet, дающий возможность дистанционного управления камерой с большого расстояния одновременно с передачей изображения по сети.

Особое внимание уделено работе со звуком. При использовании XLR-ручки (входит в комплект XLR Handle Unit или приобретается отдельно) камера поддерживает 32-битную запись с плавающей точкой, причем сразу в 4 каналах. Этот формат расширяет динамический диапазон звукового сигнала и снижает риск необратимой потери информации при резких перепадах громкости. Для документалистов, журналистов и операторов, работающих в быстро меняющихся условиях, это означает дополнительную уверенность при записи интервью, репортажей и живых мероприятий, где невозможно заранее точно контролировать уровень звука.

Дополнительные функции, включая запись прокси-файлов, загрузку пользовательских LUT, интервальную съемку (Time-Lapse), прямые трансляции, FTP-передачу файлов и дистанционное управление, делают камеру максимально гибкой в эксплуатации. Возможность одновременно записывать основной материал и облегченные прокси существенно ускоряет монтаж, а встроенные инструменты цветового мониторинга (форма волны, вектороскоп) позволяют оператору контролировать итоговое изображение непосредственно во время съемки.

Учитывая все перечисленное выше, Sony FX5 одинаково уверенно справляется с художественным кино, рекламой, документальными проектами, телевизионным производством, съемкой мероприятий и созданием контента для цифровых платформ. Для больших производств она станет компактной B-камерой, которую можно поставить на автомобиль или квадрокоптер, установить в труднодоступном месте для получения необычных ракурсов. А для независимых операторов и создателей контента – это мощный аппарат, с запасом покрывающий, пожалуй, все их потребности.

Характеристики