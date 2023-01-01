Описание

Компактная видеокамера со сменной оптикой Sony FX30 является младшей моделью по отношению к FX3 – здесь используется APS-C матрица вместо полнокадровой. FX30 поддерживает 4К и Full HD съемку со скоростью до 120 кадров/с (10 бит 4:2:2), а также 4.6К 60р RAW видео при использовании внешнего рекордера, по HDMI. 4К записывается методом супердискретизации (oversampling) из 6К, что дополнительно повышает резкость и улучшает передачу мелких деталей изображения. Во всех разрешениях поддерживается как междукадровое (Long GOP), так и внутрикадровое сжатие (All-Intra). Матрица снабжена системой 5-осевой стабилизации с гироскопическими датчиками: информация о смещении камеры записывается в метаданные, что повышает эффективность дополнительной электронной стабилизации при использовании фирменного программного обеспечения Sony Catalyst Browse. Все вместе это позволяет снимать видео с рук, получая при этом практически такой же плавный видеоряд, как если бы вы использовали внешний электронный или механический стабилизатор.

Профиль S-Cinetone обеспечивает кинематографическую цветопередачу, с умеренно-мягким контрастом и приятной передачей всех оттенков кожи. Кроме того, это гарантирует отличную совместимость со старшими камерами Sony, такими как FX3, FX6 и так далее: вы можете использовать несколько разных моделей, которые будут совпадать по цветопередаче. Использование гаммы S-Log3 позволяет сохранить около 14 ступеней динамического диапазона – даже при записи в сжатых форматах, на карту памяти. Камера поддерживает загрузку пользовательских 3D LUT профилей изображения в формате CUBE: LUT можно применить только к выводу на дисплей, чтобы вы могли лучше представлять себе итоговое изображение, когда снимаете в «плоском» Log профиле, LUT также можно применить к самой записи – как на карту памяти, так и по HDMI. При подключении внешнего рекордера по HDMI (Atomos Ninja V, Ninja V+ или Shogun Connect) доступна запись в Apple ProRes RAW или ProRes 422.

При съемке в Log также можно зафиксировать светочувствительность в двух базовых значениях (ISO 800 и 2500) с ручным или автоматическим (Cine EI, Cine El Quick) переключением между ними – это должно обеспечить наиболее чистое от шума изображение (при том условии, что вы в достаточной степени контролируете освещенность сцены). При съемке в репортажном стиле, с непредсказуемой освещенностью, можно использовать обычный авто режим (Flexible ISO). Матрица FX30 обладает двойным базовым (нативным) ISO: ISO 100 / 320 в стандартных профилях изображения и при записи в HLG, ISO 125 / 400 в S-Cinetone, ISO 800 / 2500 в S-Log3. При повышении чувствительности камера переключается с одной цепи усиления сигнала на другую, что снижает уровень шума на высоких ISO.

Камера поддерживает самые современные алгоритмы гибридного автофокуса Sony: работает распознавание лиц, глаз, также возможно зарегистрировать лица в памяти камеры, чтобы она отдавала им приоритет при одновременном присутствии нескольких человек в кадре. Технология Real-time Eye AF также работает с птицами и животными. Скорость переведения фокуса с одной дистанции на другую, а также чувствительность автофокуса (скорость реакции на появление новых объектов в кадре) настраиваются через меню камеры. При использовании оригинальных объективов Sony также доступна функция электронной коррекции «дыхания фокуса»: при изменении дистанции фокусировки границы кадра не смещаются.

Sony FX30 выполнена в очень компактном и легком корпусе из магниевого сплава. Ее можно без проблем использовать в труднодоступных местах, на автомобильных креплениях, кранах, веревочных каретках, аэроплатформах. Встроенная система активного охлаждения не дает камере перегреваться даже при интенсивной съемке в жаркие летние дни. При этом камера обладает защитой от пыли и влаги, а также может использоваться при отрицательных температурах окружающего воздуха: вплоть до -20° С. Несколько штативных гнезд, расположенных со всех сторон, позволяют устанавливать дополнительные аксессуары: например, рукоятку с XLR аудиоинтерфейсом. Если же на камеру требуется навесить много дополнительного оборудования, вы можете использовать уже существующие клетки от Sony FX3.