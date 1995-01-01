Видеокамера Sony FX2 Body
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Характеристики
Описание
Sony FX2 Body – начальная полнокадровая видеокамера со сменной оптикой из линейки Cinema Line. FX2, по большому счету, является переделкой фотокамеры Sony a7 IV, которую оптимизировали для съемки видео: в частности, добавлен встроенный вентилятор для эффективного охлаждения, переделано управление и интерфейсы меню, добавлен наклонный OLED видоискатель, Tally лампы, загрузка пользовательских LUT профилей и так далее. Но одна характерная особенность a7 IV осталась: при записи в 4К 50/60р камера переходит в кроп-режим (Super 35), а при записи в 4К 30р со всей ширины матрицы скорость считывания сенсора составляет 27 мс.
Главные особенности
- Полнокадровая CMOS-матрица Exmor R™ 33MP и процессор обработки изображений BIONZ XR
- Динамический диапазон более 15 ступеней в режиме Log с двумя базовыми значениями ISO (800/4000)
- Гибкие режимы съемки Log — авто-ISO, Cine EI и Cine EI Quick
- Электронный видоискатель с регулировкой угла наклона
- Интерфейс «BIG6»
- Распознавание объектов в реальном времени на базе ИИ (люди, животные, транспорт)
- Компактный корпус для съемки с рук; конструкция может использоваться без клеток
- Сохранен механический затвор для фотографирования без артефактов
- Возможность снимать фотографии в Log для оптимизации процесса постобработки
- Активный и Динамический активный режимы стабилизации изображения (встроенный механический стабилизатор)
- Импорт до 16 LUT-файлов через карты памяти или приложение Creator's Cloud
- Непрерывная запись видео без перегрева
- Возможность записи видео до 4K 60p (59.94p)
- 12 профилей Creative Look для создания визуальных эффектов прямо в камере
- Поддержка дезанаморфирования при использовании анаморфотных объективов
- Меню FPS для тонкого управления частотой кадров: замедление до 2.5 крат в 4K / замедление до 5 крат в Full HD
- Более 70 оригинальных объективов с байонетом E для всех стилей съёмки
- Динамическое кадрирование с отслеживанием объекта и сохранением его положения в кадре.
- Переключатель режимов «Видео» и «Фото» сохраняет раздельные настройки для каждого из них.
- Охлаждение с помощью внутреннего вентилятора, термоэлементов и конструкции, обеспечивающей приток воздуха
- Аккумулятор NP-FZ100 обеспечивает до 100 минут фактического времени записи видео.
- Аудиоинтерфейс XLR-H1 (продается отдельно) обеспечивает четырехканальный звук с глубиной дискретизации 24 бита
- Трансляция видео до 4K 59.94p по локальной сети (необходим адаптер USB-C - Ethernet, продается отдельно)
- Два слота для карт SD UHS-I / -II, один из которых поддерживает карты CFexpress Type A.
- Вывод сжатого 4:2:2 10 бит или несжатого 16-битного RAW сигнала на внешний рекордер
- Конструкция с защитой от пыли и влаги.
Новый универсальный инструмент для кинематографического самовыражения
FX2 – это полнокадровая камера из линейки Cinema Line, которая открывает путь к профессиональной карьере кинорежиссера. Она унаследовала визуальную философию флагманских профессиональных камер серии Sony VENICE. Обладая компактным дизайном, пользовательским интерфейсом, возможностями расширения и надежностью, характерными для Sony Cinema Line, она идеально подходит для видеосъёмки в одиночку, и при этом сохраняет фотографические возможности камер Alpha.
Для профессионального кинематографического изображения
FX2 – новейшая камера линейки Cinema Line, разработанная для поддержки профессиональной кинематографии. Сочетая высокое качество изображения полнокадровой матрицы с инструментами, разработанными на основе флагманской кинокамеры Sony VENICE 2, она обеспечивает все возможности, чтобы воплотить в жизнь ваши творческие замыслы.
Полнокадровая матрица: больше света и красивое боке
Оснащенная CMOS-матрицей Exmor R™ с обратной подсветкой, процессором BIONZ XR™ и передовым блоком обработки на базе искусственного интеллекта, FX2 обеспечивает высокую светочувствительность, широкий динамический диапазон и разрешение 33 МП (сверхдискретизация в 4К), предоставляя амбициозным кинематографистам всё необходимое. Матрица FX2 обеспечивает плавные, естественные градации оттенков благодаря более чем 15 ступеням широты при записи в формате S-Log3, что гарантирует полную детализацию даже высококонтрастных сцен. Базовое значение ISO для записи с S-Log3 может быть установлено на 800 или 4000, а камера поддерживает гаммы S-Gamut3 и S-Gamut3.Cine для широкой совместимости со старшими моделями. Всё это в совокупности повышает эффективность монтажа и цветокоррекции при съёмке несколькими камерами.
Три режима управления ISO
Для творческой гибкости доступны три режима управления светочувствительностью при записи в Log: авто ISO (Flexible ISO), Cine EI и Cine EI Quick. Режим Cine EI широко используется в профессиональном кинопроизводстве для материалов, требующих более интенсивной постобработки. Он позволяет зафиксировать ISO в одном из двух «нативных» значений: 800 или 4000, чтобы сохранить максимальную широту динамического диапазона. Cine EI Quick работает как авто-ISO, но переключается только между 2 возможными значениями в зависимости от уровня освещенности сцены.
Различные форматы записи
При съёмке в полнокадровом формате 4K (QFHD 3840 x 2160) используется сверхдискретизация из 7K с полным считыванием пикселей, без биннинга или пропуска линий. Это обеспечивает невероятно резкое и детализированное 4К изображение. В режиме Super 35 доступна запись в формате 4K 60p (59.94p). 10-битная глубина цвета, цветовая субдискретизация 4:2:2, эффективный кодек сжатия MPEG-H HEVC/H.265 и внутрикадровая запись, включая DCI-4K (4096 x 2160), гарантируют выдающееся качество.
Импорт до 16 пользовательских LUT-файлов
С помощью FX2 можно импортировать и применять LUT-файлы, чтобы в живом режиме наблюдать результат цветокоррекции на ЖК-мониторе и в видоискателе. Файлы можно загрузить с карты памяти или из облачного хранилища Sony Creators’ Cloud. LUT-файлы, использованные для записи, затем можно встроить в метаданные видео для постобработки.
Функция Desqueeze для анаморфотных объективов
Анаморфотные объективы — популярный выбор для создания ярко выраженного кинематографического эффекта. FX2 оснащен функцией Desqueeze (дезанаморфирование), которая позволяет вести мониторинг в стандартном соотношении сторон CinemaScope 2,93:1 при съемке. Доступны настройки Desqueeze 1.3x и 2.0x, а приложение Sony Monitor & Control обеспечивает еще более детальные настройки для мониторинга на планшете или других внешних устройствах отображения.
Эргономика, оптимизированная для съемки соло
Благодаря компактной конструкции с плоским верхом, как и у других камер Cinema Line, FX2 идеально подходит для съёмки с рук, а также для установки на подвесы и дроны. Корпус из магниевого сплава имеет три отверстия под винты 1/4"-20 в верхней части, и еще два таких отверстия на нижней панели – для надёжной установки на длинные штативные площадки типа Manfrotto или Sachtler.
Распознавание объектов с помощью ИИ
Оснащённый мощным выделенным процессором ИИ, FX2 способен распознавать людей, животных, птиц, транспортные средства и даже насекомых в режиме реального времени. Рамка обнаружения указывает на распознанный объект, и отслеживание можно начать простым касанием объекта на сенсорном экране камеры. Усовершенствованная технология распознавания позы человека помогает не терять объект при активном движении, а распознавание глаз улучшено примерно на 30% по сравнению с FX3 / FX30.
Точный контроль фокуса
Функция AF Assist позволяет плавно переключаться на ручную фокусировку, а 7 настроек скорости и 5 настроек чувствительности автофокуса обеспечивают детальный контроль. Карта фокусировки Focus Map упрощает визуализацию глубины резкости, накладывая информацию о фокусировке на дисплей в режиме Live View, а функция компенсации «дыхания» обеспечивает стабильность границ изображения.
Автоматическое кадрирование с использованием передового ИИ
Функция автоматического кадрирования камеры FX2 самостоятельно отслеживает объект, сохраняя его в центре кадра и в тех же пропорциях (например, по пояс), когда камера установлена на штативе, создавая кадры, которые выглядят так, будто их снял опытный оператор. Функция стабилизации кадрирования Framing Stabilizer автоматически удерживает объект в кадре в одном и том же положении, что может быть полезно, например, когда оператор движется вместе с объектом.
Основные параметры в одном экранном меню
FX2 унаследовал главный экран BIG6 от высококлассных камер CineAlta, таких как VENICE, который позволяет легко контролировать шесть основных параметров в режиме видео: частоту кадров (FPS), ISO, выдержку (выдержка / угол затвора), диафрагму или нейтральный фильтр, цветовой профиль (Look) и баланс белого. Такой экран обеспечивает интуитивно понятное управление и быстрый доступ к важным параметрам.
Эффективное теплоотведение
Наслаждайтесь бесперебойной записью видео в форматах до 4K 59.94p. Перегрев предотвращается благодаря сочетанию внутреннего вентилятора охлаждения, графитового материала с высокой теплопроводностью, используемого в блоке стабилизации изображения, и инновационной конструкции, обеспечивающей достаточный приток воздуха даже при закрытом ЖК-дисплее. Вентилятор охлаждения имеет три режима, которые можно выбрать в зависимости от условий съемки: «Авто», «Минимум» и «Выкл. во время записи».
Аккумулятор высокой емкости для длительной съёмки
Мощный аккумулятор NP-FZ100 и эффективное управление питанием обеспечивают до приблизительно 100 минут видеозаписи. Для более продолжительной съёмки питание можно осуществлять от адаптера питания или мобильного аккумулятора с поддержкой USB Power Delivery (PD). Дополнительный переходник постоянного тока DC-C1 обеспечивает стабильное питание, не занимая порт USB Type-C® камеры.
Цифровой звук без искажений
С помощью XLR-ручки XLR-H1 (продается отдельно) FX2 может записывать высококачественный с помощью 2 комбинированных XLR / 6.3 мм разъёмов, стереовхода 3.5 мм и цифрового аудиоинтерфейса – без необходимости использования дополнительных батарей или кабелей. Можно легко настроить четырёхканальный звук, 24-битную запись, ВЧ фильтр и другие параметры.
Удобная прямая трансляция
FX2 также отлично подходит для прямой трансляции на компьютер через USB (UVC/UAC) или по беспроводной или проводной сети LAN (необходим адаптер LAN / USB-C, продается отдельно). Вы можете транслировать видео до 4K (3840 x 2160) 59.94p по локальной сети, одновременно записывая его на карту памяти камеры. Поддерживаемые протоколы потоковой передачи по локальной сети включают RTMP, RTMPS и SRT.
Вывод 4:2:2 10-битного сжатого или 16-битного RAW видео через HDMI
Разъем HDMI Type-A позволяет выводить видео 4K 60p (59.94p) в 4:2:2 10 бит или 16 бит RAW на внешний рекордер для гибкой постобработки. 16-битное видео в формате RAW выводится с разрешением 4672 x 2628 (соотношение сторон 16:9), что также охватывает DCI-4K (4096 x 2160), с возможностью выбора частоты кадров [59.94p]/[29.97p]/[23.98p]/[24.00p]. Вывод видео через HDMI может осуществляться одновременно с записью прокси-файла на внутреннюю карту памяти.
Характеристики
|Характеристики камеры
|Эффективный размер матрицы:
|35.9 x 23.9 мм CMOS-матрица Exmor R (BSI-CMOS)
|Светочувствительность:
|фото: 100 - 51200 с возможностью расширения до 50 и 204800; видео: 100 - 51200 с возможностью расширения до 102400
|Байонет:
|Sony E (FE)
|Управление оптикой:
|активное
|Динамический диапазон:
|до 15 ступеней (в формате S-Log3)
|Разрешение съемки:
|UHD 3840 x 2160, FHD 1920 x 1080:
|Частота кадров:
|UHD: до 60 кадров/с, FHD: до 120 кадров/с
|Встроенные ND-фильтры:
|нет
|Фокус:
|автофокусировка с использованием ИИ алгоритмов, распознавание объектов, глаз
|Управление диафрагмой:
|активное
|Размеры дисплея:
|3" (7.5 см) ЖК TFT, 1.04 млн. точек, откидной + видоискатель OLED 0.5" (1.3 см), 3.69 млн. точек, с переменным углом наклона
|Поддержка метаданных:
|есть
|Монтажные отверстия:
|3х 1/4"-20 сверху + 2х 1/4"-20 на нижней панели
|Разъемы
|Общее количество видеовыходов:
|1х HDMI type A
|Ввод аналогового звука:
|3.5 мм стерео (XLR и 6.3 мм моно – через рукоятку XLR-H1, продается отдельно)
|Вывод аналогового звука:
|3.5 мм стерео (на наушники)
|Синхровход:
|нет
|Дистанционное управление:
|есть, через USB Multi разъем, USB-C (с ПК) или беспроводное, через приложение
|Подключение к компьютеру:
|USB-C 3.2 10 Гбит/с
|Звук
|Микрофон:
|есть, стерео
|Динамики:
|есть, моно
|Стандарты и форматы
|Формат HD:
|есть
|Формат Ultra HD:
|есть
|Интерфейс SDI:
|нет
|Накопители и форматы записи
|Тип носителя:
|2х гнезда для карт памяти SD UHS-I / -II, одно из них совместимо с CFExpress type A
|Битрейт:
|до 600 Мбит/с при сжатии All-Intra, до 200 Мбит/с при сжатии Long GOP
|Форматы записи:
|XAVC S, XAVC HS, XAVC S-I
|Кодеки:
|H.264, H265
|Питание
|Батарея:
|Sony NP-FZ100, около 100 минут записи
|Вход внешнего питания:
|через USB-C разъем
|Блок питания:
|нет в комплекте
|Условия эксплуатации
|Рабочая температура:
|0° ~ 40° C
|Температура хранения:
|-25° ~ 55° C
|Физические характеристики
|Вес:
|594 г (только корпус), 679 г (с аккумулятором и картой памяти)
|Размеры:
|129.7 х 77.8 х 103.7 мм
|Прочие особенности
|Дата анонса:
|май 2025 г
|Комплектация:
|аккумулятор NP-FZ100, крышка корпуса, крышка MI башмака, резиновый наглазник