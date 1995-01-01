Sony FX2 Body – начальная полнокадровая видеокамера со сменной оптикой из линейки Cinema Line. FX2, по большому счету, является переделкой фотокамеры Sony a7 IV, которую оптимизировали для съемки видео: в частности, добавлен встроенный вентилятор для эффективного охлаждения, переделано управление и интерфейсы меню, добавлен наклонный OLED видоискатель, Tally лампы, загрузка пользовательских LUT профилей и так далее. Но одна характерная особенность a7 IV осталась: при записи в 4К 50/60р камера переходит в кроп-режим (Super 35), а при записи в 4К 30р со всей ширины матрицы скорость считывания сенсора составляет 27 мс.

Главные особенности

Полнокадровая CMOS-матрица Exmor R™ 33MP и процессор обработки изображений BIONZ XR

Динамический диапазон более 15 ступеней в режиме Log с двумя базовыми значениями ISO (800/4000)

Гибкие режимы съемки Log — авто-ISO, Cine EI и Cine EI Quick

Электронный видоискатель с регулировкой угла наклона

Интерфейс «BIG6»

Распознавание объектов в реальном времени на базе ИИ (люди, животные, транспорт)

Компактный корпус для съемки с рук; конструкция может использоваться без клеток

Сохранен механический затвор для фотографирования без артефактов

Возможность снимать фотографии в Log для оптимизации процесса постобработки

Активный и Динамический активный режимы стабилизации изображения (встроенный механический стабилизатор)

Импорт до 16 LUT-файлов через карты памяти или приложение Creator's Cloud

Непрерывная запись видео без перегрева

Возможность записи видео до 4K 60p (59.94p)

12 профилей Creative Look для создания визуальных эффектов прямо в камере

Поддержка дезанаморфирования при использовании анаморфотных объективов

Меню FPS для тонкого управления частотой кадров: замедление до 2.5 крат в 4K / замедление до 5 крат в Full HD

Более 70 оригинальных объективов с байонетом E для всех стилей съёмки

Динамическое кадрирование с отслеживанием объекта и сохранением его положения в кадре.

Переключатель режимов «Видео» и «Фото» сохраняет раздельные настройки для каждого из них.

Охлаждение с помощью внутреннего вентилятора, термоэлементов и конструкции, обеспечивающей приток воздуха

Аккумулятор NP-FZ100 обеспечивает до 100 минут фактического времени записи видео.

Аудиоинтерфейс XLR-H1 (продается отдельно) обеспечивает четырехканальный звук с глубиной дискретизации 24 бита

Трансляция видео до 4K 59.94p по локальной сети (необходим адаптер USB-C - Ethernet, продается отдельно)

Два слота для карт SD UHS-I / -II, один из которых поддерживает карты CFexpress Type A.

Вывод сжатого 4:2:2 10 бит или несжатого 16-битного RAW сигнала на внешний рекордер

Конструкция с защитой от пыли и влаги.

Новый универсальный инструмент для кинематографического самовыражения

FX2 – это полнокадровая камера из линейки Cinema Line, которая открывает путь к профессиональной карьере кинорежиссера. Она унаследовала визуальную философию флагманских профессиональных камер серии Sony VENICE. Обладая компактным дизайном, пользовательским интерфейсом, возможностями расширения и надежностью, характерными для Sony Cinema Line, она идеально подходит для видеосъёмки в одиночку, и при этом сохраняет фотографические возможности камер Alpha.

Для профессионального кинематографического изображения

FX2 – новейшая камера линейки Cinema Line, разработанная для поддержки профессиональной кинематографии. Сочетая высокое качество изображения полнокадровой матрицы с инструментами, разработанными на основе флагманской кинокамеры Sony VENICE 2, она обеспечивает все возможности, чтобы воплотить в жизнь ваши творческие замыслы.

Полнокадровая матрица: больше света и красивое боке

Оснащенная CMOS-матрицей Exmor R™ с обратной подсветкой, процессором BIONZ XR™ и передовым блоком обработки на базе искусственного интеллекта, FX2 обеспечивает высокую светочувствительность, широкий динамический диапазон и разрешение 33 МП (сверхдискретизация в 4К), предоставляя амбициозным кинематографистам всё необходимое. Матрица FX2 обеспечивает плавные, естественные градации оттенков благодаря более чем 15 ступеням широты при записи в формате S-Log3, что гарантирует полную детализацию даже высококонтрастных сцен. Базовое значение ISO для записи с S-Log3 может быть установлено на 800 или 4000, а камера поддерживает гаммы S-Gamut3 и S-Gamut3.Cine для широкой совместимости со старшими моделями. Всё это в совокупности повышает эффективность монтажа и цветокоррекции при съёмке несколькими камерами.

Три режима управления ISO

Для творческой гибкости доступны три режима управления светочувствительностью при записи в Log: авто ISO (Flexible ISO), Cine EI и Cine EI Quick. Режим Cine EI широко используется в профессиональном кинопроизводстве для материалов, требующих более интенсивной постобработки. Он позволяет зафиксировать ISO в одном из двух «нативных» значений: 800 или 4000, чтобы сохранить максимальную широту динамического диапазона. Cine EI Quick работает как авто-ISO, но переключается только между 2 возможными значениями в зависимости от уровня освещенности сцены.

Различные форматы записи

При съёмке в полнокадровом формате 4K (QFHD 3840 x 2160) используется сверхдискретизация из 7K с полным считыванием пикселей, без биннинга или пропуска линий. Это обеспечивает невероятно резкое и детализированное 4К изображение. В режиме Super 35 доступна запись в формате 4K 60p (59.94p). 10-битная глубина цвета, цветовая субдискретизация 4:2:2, эффективный кодек сжатия MPEG-H HEVC/H.265 и внутрикадровая запись, включая DCI-4K (4096 x 2160), гарантируют выдающееся качество.

Импорт до 16 пользовательских LUT-файлов

С помощью FX2 можно импортировать и применять LUT-файлы, чтобы в живом режиме наблюдать результат цветокоррекции на ЖК-мониторе и в видоискателе. Файлы можно загрузить с карты памяти или из облачного хранилища Sony Creators’ Cloud. LUT-файлы, использованные для записи, затем можно встроить в метаданные видео для постобработки.

Функция Desqueeze для анаморфотных объективов

Анаморфотные объективы — популярный выбор для создания ярко выраженного кинематографического эффекта. FX2 оснащен функцией Desqueeze (дезанаморфирование), которая позволяет вести мониторинг в стандартном соотношении сторон CinemaScope 2,93:1 при съемке. Доступны настройки Desqueeze 1.3x и 2.0x, а приложение Sony Monitor & Control обеспечивает еще более детальные настройки для мониторинга на планшете или других внешних устройствах отображения.

Эргономика, оптимизированная для съемки соло

Благодаря компактной конструкции с плоским верхом, как и у других камер Cinema Line, FX2 идеально подходит для съёмки с рук, а также для установки на подвесы и дроны. Корпус из магниевого сплава имеет три отверстия под винты 1/4"-20 в верхней части, и еще два таких отверстия на нижней панели – для надёжной установки на длинные штативные площадки типа Manfrotto или Sachtler.

Распознавание объектов с помощью ИИ

Оснащённый мощным выделенным процессором ИИ, FX2 способен распознавать людей, животных, птиц, транспортные средства и даже насекомых в режиме реального времени. Рамка обнаружения указывает на распознанный объект, и отслеживание можно начать простым касанием объекта на сенсорном экране камеры. Усовершенствованная технология распознавания позы человека помогает не терять объект при активном движении, а распознавание глаз улучшено примерно на 30% по сравнению с FX3 / FX30.

Точный контроль фокуса

Функция AF Assist позволяет плавно переключаться на ручную фокусировку, а 7 настроек скорости и 5 настроек чувствительности автофокуса обеспечивают детальный контроль. Карта фокусировки Focus Map упрощает визуализацию глубины резкости, накладывая информацию о фокусировке на дисплей в режиме Live View, а функция компенсации «дыхания» обеспечивает стабильность границ изображения.

Автоматическое кадрирование с использованием передового ИИ

Функция автоматического кадрирования камеры FX2 самостоятельно отслеживает объект, сохраняя его в центре кадра и в тех же пропорциях (например, по пояс), когда камера установлена на штативе, создавая кадры, которые выглядят так, будто их снял опытный оператор. Функция стабилизации кадрирования Framing Stabilizer автоматически удерживает объект в кадре в одном и том же положении, что может быть полезно, например, когда оператор движется вместе с объектом.

Основные параметры в одном экранном меню

FX2 унаследовал главный экран BIG6 от высококлассных камер CineAlta, таких как VENICE, который позволяет легко контролировать шесть основных параметров в режиме видео: частоту кадров (FPS), ISO, выдержку (выдержка / угол затвора), диафрагму или нейтральный фильтр, цветовой профиль (Look) и баланс белого. Такой экран обеспечивает интуитивно понятное управление и быстрый доступ к важным параметрам.

Эффективное теплоотведение

Наслаждайтесь бесперебойной записью видео в форматах до 4K 59.94p. Перегрев предотвращается благодаря сочетанию внутреннего вентилятора охлаждения, графитового материала с высокой теплопроводностью, используемого в блоке стабилизации изображения, и инновационной конструкции, обеспечивающей достаточный приток воздуха даже при закрытом ЖК-дисплее. Вентилятор охлаждения имеет три режима, которые можно выбрать в зависимости от условий съемки: «Авто», «Минимум» и «Выкл. во время записи».

Аккумулятор высокой емкости для длительной съёмки

Мощный аккумулятор NP-FZ100 и эффективное управление питанием обеспечивают до приблизительно 100 минут видеозаписи. Для более продолжительной съёмки питание можно осуществлять от адаптера питания или мобильного аккумулятора с поддержкой USB Power Delivery (PD). Дополнительный переходник постоянного тока DC-C1 обеспечивает стабильное питание, не занимая порт USB Type-C® камеры.

Цифровой звук без искажений

С помощью XLR-ручки XLR-H1 (продается отдельно) FX2 может записывать высококачественный с помощью 2 комбинированных XLR / 6.3 мм разъёмов, стереовхода 3.5 мм и цифрового аудиоинтерфейса – без необходимости использования дополнительных батарей или кабелей. Можно легко настроить четырёхканальный звук, 24-битную запись, ВЧ фильтр и другие параметры.

Удобная прямая трансляция

FX2 также отлично подходит для прямой трансляции на компьютер через USB (UVC/UAC) или по беспроводной или проводной сети LAN (необходим адаптер LAN / USB-C, продается отдельно). Вы можете транслировать видео до 4K (3840 x 2160) 59.94p по локальной сети, одновременно записывая его на карту памяти камеры. Поддерживаемые протоколы потоковой передачи по локальной сети включают RTMP, RTMPS и SRT.

Вывод 4:2:2 10-битного сжатого или 16-битного RAW видео через HDMI

Разъем HDMI Type-A позволяет выводить видео 4K 60p (59.94p) в 4:2:2 10 бит или 16 бит RAW на внешний рекордер для гибкой постобработки. 16-битное видео в формате RAW выводится с разрешением 4672 x 2628 (соотношение сторон 16:9), что также охватывает DCI-4K (4096 x 2160), с возможностью выбора частоты кадров [59.94p]/[29.97p]/[23.98p]/[24.00p]. Вывод видео через HDMI может осуществляться одновременно с записью прокси-файла на внутреннюю карту памяти.

Характеристики