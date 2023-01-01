Объектив Sony FE 85mm f/1.8
Код товара : УТ-00064571
Артикул : # SEL85F18.SYX
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год. Авторизованный сервис.
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Sony E
Диаметр светофильтра, мм
67
Относительное отверстие
1:1.8
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.8 м
Угол поля зрения
29°
Конструкция объектива
9 элементов в 8 группах (1 с низким коэффициентом рассеивания)
Физические характеристики
Вес
371 г
Размеры товара
78 х 82 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда ALC-SH150
Описание
SONY FE 85mm f/1.8 - компактный и легкий светосильный объектив, предназначенный для использования с полнокадровыми беззеркальными камерами Sony семейства Sony A7. Высокая светосила и 9-лепестковая скругленная диафрагма обеспечивают плавное размытие фона и художественное обособление объекта съемки. Фокусировочный привод с 2 спаренными линейными шаговыми двигателями работает тихо и весьма быстро (в том числе, при видеосъемке). Корпус обладает защитой от пыли и брызг воды. По резкости и контрастности изображения данный объектив значительно уступает FE 85mm f/1.4 G Master, но идет практически вровень с Zeiss Batis 1.8/85 (с минимальным отставанием).