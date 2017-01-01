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Объектив Sony FE 85mm f/1.8

  • FE 85mm f/1.8 (SEL85F18)
  • FE 85mm f/1.8 (SEL85F18)
  • FE 85mm f/1.8 (SEL85F18)
  • FE 85mm f/1.8 (SEL85F18)
  • FE 85mm f/1.8 (SEL85F18)
  • FE 85mm f/1.8 (SEL85F18)
  • FE 85mm f/1.8 (SEL85F18)
  • FE 85mm f/1.8 (SEL85F18)
  • FE 85mm f/1.8 (SEL85F18)
  • FE 85mm f/1.8 (SEL85F18)
  • FE 85mm f/1.8 (SEL85F18)
  • FE 85mm f/1.8 (SEL85F18)
  • FE 85mm f/1.8 (SEL85F18)
Код товара:УТ-00064571
Артикул:# SEL85F18.SYX

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

SONY FE 85mm f/1.8 - компактный и легкий светосильный объектив, предназначенный для использования с полнокадровыми беззеркальными камерами Sony семейства Sony A7. Высокая светосила и 9-лепестковая скругленная диафрагма обеспечивают плавное размытие фона и художественное обособление объекта съемки. Фокусировочный привод с 2 спаренными линейными шаговыми двигателями работает тихо и весьма быстро (в том числе, при видеосъемке). Корпус обладает защитой от пыли и брызг воды. По резкости и контрастности изображения данный объектив значительно уступает FE 85mm f/1.4 G Master, но идет практически вровень с Zeiss Batis 1.8/85 (с минимальным отставанием).