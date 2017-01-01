Объектив Sony FE 85mm f/1.8
Код товара:УТ-00064571
Артикул:# SEL85F18.SYX
Товар не найден
Характеристики
Комплектациякрышки передняя и задняя, бленда ALC-SH150
Вес371 г
Размеры78 х 82 мм
АвтофокусЕсть
Объектив, системаSony E
Минимальное фокусное расстояние, мм85
Максимальное фокусное расстояние, мм85
Угол поля зрения29°
Формат матрицыПолный кадр, 35 мм
Минимальная диафрагма1:22
Относительное отверстие1,8
Диаметр светофильтра, мм67
Число лепестков диафрагмы9
Минимальная дистанция фокусировки0.8 м
Конструкция объектива9 элементов в 8 группах (1 с низким коэффициентом рассеивания)
Фокусное расстояниеПостоянное (фикс)
Описание
SONY FE 85mm f/1.8 - компактный и легкий светосильный объектив, предназначенный для использования с полнокадровыми беззеркальными камерами Sony семейства Sony A7. Высокая светосила и 9-лепестковая скругленная диафрагма обеспечивают плавное размытие фона и художественное обособление объекта съемки. Фокусировочный привод с 2 спаренными линейными шаговыми двигателями работает тихо и весьма быстро (в том числе, при видеосъемке). Корпус обладает защитой от пыли и брызг воды. По резкости и контрастности изображения данный объектив значительно уступает FE 85mm f/1.4 G Master, но идет практически вровень с Zeiss Batis 1.8/85 (с минимальным отставанием).