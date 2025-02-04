Полнокадровый объектив G 70–200 мм. Точно продуманный диапазон фокусных расстояний обеспечивает более широкие возможности увеличения для спортивной съемки и съемки дикой природы. Невероятная четкость изображения по всей площади кадра на всем диапазоне от 70 мм до 200 мм. Компактный, легкий корпус идеально сочетается с компактными камерами серии α7 с байонетом E. Как и все объективы линейки G, он гарантирует мягкое размытие фона.

Превосходная цветопередача объектива G

Передовая оптическая схема и элементы, заключенные в этот легкий объектив с постоянной светосилой f/4, позволяют добиться выразительных изображений, качество которых является знаменитой отличительной особенностью линейки объективов G.

Оптимальная резкость и дефокусировка в одном объективе

Поразительная четкость изображения и великолепное размытие фона благодаря элементам AA (advanced aspherical), элементам из сверхнизкодисперсионного стекла (ED), покрытию Nano AR и 9-лепестковой циркулярной диафрагме.

Легкая конструкция, мобильность и плавное управление

Компактная и легкая конструкция этого объектива максимально расширяет мобильность и простоту использования: благодаря внутренней фокусировке общая длина объектива остается неизменной, повышая удобство использования, а другие усовершенствования делают управление объективом во время съемки еще более простым и комфортным.

Неизменная четкость и резкость

Оптический стабилизатор Optical SteadyShot компенсирует дрожания камеры и сводит к минимуму размытие изображения при съемке с рук, позволяя получать резкие и четкие кадры при съемке в диапазоне телефото и съемке в помещениях в условиях недостаточной освещенности.