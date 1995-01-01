Интуитивное управление, металлический корпус и четкая оптика

Металлический (алюминиевый) корпус объектива (включая бленду), а также выгравированные отметки фокусного расстояния и диафрагмы подчеркивают все достоинства сборки. Ультракомпактная и легкая конструкция объектива G, кольцо диафрагмы и ручная фокусировка с линейным откликом обеспечивают высокое качество изображения, а также интуитивное управление, которое превращает съемку в настоящее удовольствие.

Компактная и легкая конструкция для удобства съемки

В невероятно компактном объективе весом всего 174 г реализованы передовые возможности оптики, удачно расположены два асферических элемента, а также используется короткий рабочий отрезок (уникальный для беззеркальных камер). Он идеален для «мгновенной» и портретной фотосъемки на улице, а также съемки видео со стабилизирующим подвесом. Объектив подходит для использования как с полнокадровыми камерами, так и с моделями APS-C.

Красивый и натуральный эффект боке

Точная регулировка сферической аберрации и 7-лепестковая циркулярная апертура объектива G Lens обеспечивают красивый и естественный эффект боке.



Двойные линейные приводы для быстрой, точной и тихой автофокусировки

Два линейных привода обеспечивают быструю и точную автофокусировку с превосходным отслеживанием объектов, значительно повышая производительность камеры. Такая автофокусировка позволяет запечатлеть все важные моменты и идеально соответствует потребностям как видео-, так и фотосъемки, будь то уличные пейзажи или съемка портретов.



Отличное качество при съемке крупным планом

Благодаря минимальному фокусному расстоянию 35 см при автофокусировке и 31 см при ручной фокусировке, а также увеличению 0,18х (автофокусировка) или 0,21х (ручная фокусировка) объектив подходит для крупноплановой съемки или съемки небольших объектов на столе с размытием фона.



Простота и надежность

Несмотря на компактность, объектив имеет кнопку удержания фокусировки, переключатель режимов фокусировки, кольцо апертуры, переключатель щелчка апертуры и функцию ручной фокусировки с линейным откликом для удобной съемки. Алюминиевый корпус объектива (и съемной бленды) обеспечивает высокую прочность и износостойкость. А пыле- и влагозащищенная конструкция — надежность даже при уличной съемке в неблагоприятных условиях.