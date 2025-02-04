Sony FE 50 мм F1.2 GM (SEL50F12GM) обладает высочайшей разрешающей способностью, создает невероятно выразительный эффект боке, которым славится серия Sony G Master, а также ведущими в отрасли возможностями автофокусировки, профессиональными органами управления и уровнем надежности — и все это в компактном и легком корпусе. Максимальное диафрагменное число f/1.2 позволяет создавать изображения с невероятно малой глубиной резкости, что расширяет творческие возможности фотографа. При этом объектив собирает больше света, давая возможность использовать более короткую выдержку и более низкие показатели светочувствительности, что очень важно для портретной и свадебной фотографии, видеосъемки и других видов работы.

Великолепная разрешающая способность и красивейшее боке

В объективе FE 50 мм F1.2 GM использованы последние оптические наработки, включая три чрезвычайно точных асферических элемента (XA), обеспечивающие высочайшую детализацию по всему полю кадра даже на f/1.2. Новая модель уверенно справляется со сценами, где источник освещения находится за объектом съемки, благодаря нанопокрытию Nano AR Coating II. Оно минимизирует внутренние переотражения света, благодаря чему на изображении не появляются нежелательные блики и цветные пятна.

На f/1.2 объектив создает великолепный эффект боке, которым славятся модели серии G Master, формируя по-настоящему объемную картинку. Плавное размытие как перед объектом съемки, так и за ним, подчеркивающее визуальную перспективу, создается за счет 11-лепестковой круглой диафрагмы и обновленной оптической схемы с минимальным уровнем сферических аберраций.

Блестящие возможности автофокусировки и отслеживания объекта на f/1.2

Объектив способен удерживать объекты в фокусе даже при экстремально малой зоне резкости благодаря крайне быстрой и точной автофокусировке, в т.ч. в режиме отслеживания объекта. Это достигается за счет использования сразу четырех линейных моторов типа XD. При съемке сюжетов, в которых требуется максимальная точность автофокусировки (особенно при видеосъемке в 4K с отслеживанием глаз людей), объектив позволяет полностью сосредоточиться на композиции. Этому способствуют молниеносная скорость автофокусировки и низкий уровень вибраций. Кроме того, механизм плавающего фокуса, управляемый специальным алгоритмом, позволяет добиться высочайшей детализации на любой дистанции до объекта съемки (минимальная составляет всего 40 см).

Профессиональные органы управления и надежность в компактном корпусе

Объектив FE 50 мм F1.2 GM создавался для профессиональных фото- и видеографов, поэтому он обладает всеми необходимыми органами управления и одновременно легок в использовании. Так, в нем имеется функция Linear Response MF (линейный отклик фокусировочного кольца); кольцо управления диафрагмой с переключателем включения/выключения; переключатель режима фокусировки, а также две настраиваемые кнопки блокировки фокуса[i], а фтористое покрытие передней линзы защищает ее от отпечатков пальцев, воды, масла и других загрязнений. FE 50 мм F1.2 GM разработан с помощью новейших технологий компьютерного симулирования и с использованием последней оптической схемы от Sony. Благодаря этому его удалось сделать на удивление легким и компактным (8,9 см. на 11.1 см., 780 г.) для объектива с такими параметрами.

Доступность

Новый FE 50 мм F1.2 GM будет доступен в РФ с мая 2021 года.

[i] 100 % защита от пыли и влаги не гарантируется.