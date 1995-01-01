Объектив FE 400–800 мм F6.3–8 G OSS – это первый объектив Alpha с фокусным расстоянием 800 мм, идеальным для съемки удаленных объектов, а также создания эффекта сжатия перспективы. Быстрая и точная автофокусировка позволяет снимать активно движущиеся объекты, к которым невозможно подойти ближе. Дикая фауна, самолеты и авиашоу, футбол и другие спортивные соревнования – идеальная среда для этого объектива. Дополнительные телеконвертеры 1.4х и 2x (продаются отдельно) способны увеличить фокусное расстояние еще больше, вплоть до 1600 мм, также можно использовать цифровое увеличение (APS-C режим).

Трансфокация и фокусировка осуществляются внутри корпуса, без выезжающих деталей, что минимизирует сдвиг центра тяжести, а также улучшает защиту от пыли и влаги.

Благодаря передовой оптической конструкции достигается высокое разрешение и естественное боке во всем диапазоне фокусных расстояний. Шесть элементов из низкодисперсионного стекла эффективно контролируют хроматические аберрации. Кроме того, хорошо устраняются блики и двоение изображения в контровом свете. 11-лепестковая скругленная диафрагма создает красивое, мягкое боке.

Два точных линейных привода автофокуса обеспечивают быструю и точную фокусировку. Функция отслеживания с легкостью работает при максимальной скорости серийной съемки в 120 кадров/с (с камерой α9 III) и продолжает отслеживать объекты даже при одновременном использовании зума, так что вы не упустите ни единого важного момента. С помощью ограничителя диапазона фокусировки (полный диапазон / от 10 м до минимальной дистанции / от 8 м до бесконечности) можно оптимизировать работу объектива при появлении препятствий, временном выпадении объекта из поля зрения камеры. Благодаря подавлению фокусного дыхания улучшается качество видеосъемки, а за счет тихой работы расширяется спектр возможных вариантов применения.

Объектив оснащен встроенной оптической стабилизацией изображения с 3 режимами работы, которая усиливает эффективность матричного стабилизатора вашей камеры и позволяет уверенно снимать с рук, без штатива. При использовании штатива ножку-адаптер можно быстро повернуть для смены ориентации кадра (пейзажная или портретная). Ножка не снимается с объектива.

Объектив выполнен на профессиональном уровне, с износостойкими элементами. Твердое фтористое покрытие фронтальной линзы отталкивает загрязнения и упрощает очистку объектива. Новый дизайн бленды объектива предусматривает кнопку блокировки и отверстие для фильтра, что упрощает работу.