Объектив Sony FE 35mm f/1.8 (состояние 5) (б/у)

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Код товара: УТ-00097139 Артикул: б/у-НСК 2026-09-12 Код товара: УТ-00097139 Артикул: б/у-НСК 2026-09-12 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5. Без явных следов эксплуатации

S/n: 2009426

Комплектация: Коробка, крышки, бленда

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5. Без явных следов эксплуатации

S/n: 2009426

Комплектация: Коробка, крышки, бленда

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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