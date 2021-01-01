FE 35 мм F1.4 GM обеспечивает высочайшее качество изображения и художественную дефокусировку фона, при этом объектив заключен в по-настоящему легкий и компактный корпус. Эта модель найдет применение в широком спектре сюжетов и обязательно должна быть в сумке фото- или видеографа, снимающего на камеры с креплением Sony E, на которых объектив демонстрирует впечатляющие возможности автофокусировки. Такая комбинация идеально подойдет для съемки пейзажей, портретов, уличной фотографии, а также для записи видео.

Два асферических элемента типа XA позволяют поддерживать высочайшую разрешающую способность по всему полю кадра. Объектив отлично справляется со сложными условиями освещения. Элемент из низкодисперсионного (ED) стекла и другие оптические технологии позволяют избавиться от хроматических аберраций. Все это вместе позволяет гарантировать невероятное качество изображения.

FE 35 мм F1.4 GM оснащен практически круглой диафрагмой (11 лепестков), что редко можно встретить в таком компактном объективе. Одним из приоритетов на этапе разработки и в производстве объектива стало подавление сферических аберраций. Это помогает создать роскошную картинку в области дефокусировки фона, свойственную линейке G Master, благодаря которой внимание зрителя приковывается к объекту съемки.

По-настоящему мягкое размытие на крупных планах обеспечивается благодаря двум асферическим элементам типа XA. Сочетание максимального диафрагменного числа f/1.4 и возможности выбирать оптимальное расстояние до объекта (минимальная дистанция фокусировки составляет всего 27 см с максимальным увеличением 0,23 в режиме автофокусировки) позволяют гибко контролировать условия съемки с великолепным боке в режиме фото и видео.

Невероятно быстрые линейные моторы фокусировки типа XD позволяют эффективно перемещать оптические элементы, что обеспечивает высочайшую точность автофокусировки как в покадровом, так и в следящем режиме — с неизменно высоким разрешением и на любом расстоянии до объекта. Новейшие алгоритмы, разработанные специально для таких приводов, позволяют обеспечить высочайшую точность и удобство контроля фокусировки в сочетании с минимизацией вибраций и шума. Таким образом, объектив фокусируется уверенно и тихо, при этом все продвинутые функции фокусировки доступны в режимах высокоскоростной съемки.

Технология Linear Response MF максимально облегчает художественные приемы ручной фокусировки при съемке видео за счет высокой чувствительности кольца фокусировки. Оно мгновенно реагирует на малейший поворот, смещая зону фокуса в нужном направлении, что позволяет видеографу полностью контролировать процесс съемки.

FE 35 мм F1.4 GM оснащен полным набором профессиональных элементов управления для максимального удобства работы. В них входят кнопка блокировки фокуса, переключатель режимов фокусировки и кольцо управления диафрагмой с двумя режимами работы (переключение «щелчками» для фото и плавное — для видео). На камерах формата APS-C / Super 35 эквивалентное фокусное расстояние объектива составляет 52,5 мм, что делает FE 35 мм F1.4 GM идеальным выбором для видеосъемки. С помощью меню камеры кнопку блокировки фокуса можно переназначить на несколько других важных функций фото- и видеосъемки, что позволяет получить быстрый прямой доступ к изменению нужных настроек.Объектив отличается надежной конструкцией с пыле- и влагозащитой, а фторсодержащее покрытие передней линзы защищает ее от воды, масла и других загрязнений.