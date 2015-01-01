Добавьте в творческий арсенал светосильный фикс-объектив 28 мм.

Полнокадровый широкоугольный фиксфокальный объектив 28 мм с максимальной светосилой f/2.0 и непревзойденными оптическими характеристиками идеально подойдет к стандартному набору объективов. Улучшенная оптика обеспечивает отличную четкость по всей площади кадра или красивое размытие заднего плана. Максимальная светосила f/2.0 упрощает создание четких изображений при съемке с рук в помещении или в условиях низкой освещенности. Встроенный механизм фокусировки обеспечивает стабильную и бесшумную работу автофокуса и идеально подходит как для фото-, так и для видеосъемки. Также для создания широкоугольной перспективы можно использовать дополнительный сверхширокоугольный конвертер 21 мм и конвертер «рыбий глаз» 16 мм с углом обзора 180° (по диагонали).

Превосходное качество оптики — конструкция с постоянным фокусным расстоянием с тремя асферическими элементами, включая усовершенствованную асферическую линзу (AA) и два элемента из стекла со сверхнизкой дисперсией (ED) — и многослойное покрытие объединены в компактной конструкции объектива.

Мягкий, потрясающей красоты эффект боке создается благодаря большой 9-лепестковой круглой диафрагме объектива.

Компактный и легкий — всего 200 грамм — полнокадровый объектив идеально подходит для использования с камерами серии α7 и станет верным спутником для повседневного использования.