Описание

Компактный объектив с потрясающим разрешением при диафрагме f/1.4. Передовые технологии объектива G Master обеспечивают прекрасную производительность, высокое разрешение и мягкий эффект боке даже при максимально открытой диафрагме f/1.4. Среди его достоинств — компактность, легкость, портативность, а также быстрая и точная автофокусировка, профессиональное управление и надежность.

Улучшенная оптика обеспечивает отличное разрешение при диафрагме f/1.4

Два асферических элемента типа XA (экстремально-асферические) позволяют достичь одинаково высокого разрешения по всей площади изображения, что соответствует строгим стандартам серии G Master. Три низкодисперсионных стекла эффективно подавляют хроматические аберрации. Инновационная оптическая конструкция также минимизирует сагиттальные блики и обеспечивает точное воспроизведение точечных источников света.

Передовая оптическая система корректно отображает точечные источники света

Новая оптическая система с двумя элементами типа XA подавляет сагиттальные блики — распространенную аберрацию в объективах с большой диафрагмой, — которые могут привести к неестественной передаче точечных источников света, более выраженной у краев изображения.

Компактный, легкий объектив с новой оптической конструкцией

Общий диаметр объектива уменьшен благодаря новой оптической конструкции с двумя асферическими элементами типа XA, один из которых установлен в передней линзе (самая большая в объективе). Это, в сочетании с новой приводной системой DDSSM для фокусировки (Direct Drive SSM), позволило значительно снизить вес объектива — он составляет всего 445 грамм. Благодаря этому он идеально подходит для компактных камер с креплением E.

Быстрая, точная и тихая АФ для фото- и видеосъемки

С новой высокомощной приводной системой DDSSM, оптимизированной для этого объектива, усилие привода примерно в три раза выше, чем в предыдущей системе. Эта система DDSSM обеспечивает более быструю, точную и тихую автофокусировку, гарантируя непревзойденную производительность при съемке фото и видео.

Профессиональные функции управления для съемки фото и видео

Настраиваемая кнопка удержания фокусировки, кольцо диафрагмы, переключатель щелчков диафрагмы, ручная фокусировка с линейным откликом, защищенный от пыли и влаги корпус и фтористое покрытие фронтального элемента для фотографий и видео.

Невероятный эффект боке благодаря объективам G Master

Улучшенная конструкция 11-лепестковой циркулярной диафрагмы и точное регулирование сферической аберрации на этапе производства позволяют получить мягкий эффект боке. А благодаря минимальному фокусному расстоянию 0,24 метра и максимальному 0,17-кратному увеличению в сочетании с широким углом обзора объектива вы сможете создавать кадры с невероятной перспективой и глубоким эффектом боке во время съемки крупным планом.