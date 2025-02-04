Полнокадровое качество в компактном зум-объективе

Установив этот компактный зум-объектив на полнокадровую камеру с байонетом Е, вы сможете делать потрясающе четкие, детализированные фотографии.

Новые возможности

Универсальный диапазон зумирования 24–70 мм предоставляет богатейшие возможности — от портретирования с близкого расстояния до потрясающих пейзажных съемок.

Больше никакого двоения изображения

Антибликовое покрытие объектива Carl Zeiss T* минимизирует размытие и двоение изображения, обеспечивая исключительную четкость и контрастность.

Превосходные оптические характеристики

Пять асферических элементов и один стеклянный элемент ED (сверхнизкая дисперсия) минимизируют искажение и аберрации.

Постоянное значение диафрагмы F4

Благодаря постоянному максимальному значению диафрагмы F4 выдержка остается одинаковой на всем фокусном расстоянии, что позволяет не повышать параметры ISO.

Никакой смазанности при съемке с рук

Технология Optical SteadyShot компенсирует дрожание камеры при съемке с рук, обеспечивая отличное изображение без шумов.

Создано надолго

Важнейшие элементы корпуса объектива снабжены защитой от пыли и влаги для съемки в неблагоприятных условиях.

Мягкое, красивое размывание фона

7-лепестковая круговая диафрагма создает красивый естественный эффект размытия фона ("боке").