Объектив Sony Zeiss Vario-Tessar T* FE 24-70mm f/4 ZA OSS
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Характеристики
Описание
Полнокадровое качество в компактном зум-объективе
Установив этот компактный зум-объектив на полнокадровую камеру с байонетом Е, вы сможете делать потрясающе четкие, детализированные фотографии.
Новые возможности
Универсальный диапазон зумирования 24–70 мм предоставляет богатейшие возможности — от портретирования с близкого расстояния до потрясающих пейзажных съемок.
Больше никакого двоения изображения
Антибликовое покрытие объектива Carl Zeiss T* минимизирует размытие и двоение изображения, обеспечивая исключительную четкость и контрастность.
Превосходные оптические характеристики
Пять асферических элементов и один стеклянный элемент ED (сверхнизкая дисперсия) минимизируют искажение и аберрации.
Постоянное значение диафрагмы F4
Благодаря постоянному максимальному значению диафрагмы F4 выдержка остается одинаковой на всем фокусном расстоянии, что позволяет не повышать параметры ISO.
Никакой смазанности при съемке с рук
Технология Optical SteadyShot компенсирует дрожание камеры при съемке с рук, обеспечивая отличное изображение без шумов.
Создано надолго
Важнейшие элементы корпуса объектива снабжены защитой от пыли и влаги для съемки в неблагоприятных условиях.
Мягкое, красивое размывание фона
7-лепестковая круговая диафрагма создает красивый естественный эффект размытия фона ("боке").