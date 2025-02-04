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Объектив Sony Zeiss Vario-Tessar T* FE 24-70mm f/4 ZA OSS

  • Zeiss Vario-Tessar T* FE 24-70mm f/4 ZA OSS
  • Zeiss Vario-Tessar T* FE 24-70mm f/4 ZA OSS
  • Zeiss Vario-Tessar T* FE 24-70mm f/4 ZA OSS
  • Zeiss Vario-Tessar T* FE 24-70mm f/4 ZA OSS
  • Zeiss Vario-Tessar T* FE 24-70mm f/4 ZA OSS
Код товара:УТ-00064707
Артикул:# SEL2470Z.AE

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Полнокадровое качество в компактном зум-объективе
Установив этот компактный зум-объектив на полнокадровую камеру с байонетом Е, вы сможете делать потрясающе четкие, детализированные фотографии.

Новые возможности
Универсальный диапазон зумирования 24–70 мм предоставляет богатейшие возможности — от портретирования с близкого расстояния до потрясающих пейзажных съемок.

Больше никакого двоения изображения
Антибликовое покрытие объектива Carl Zeiss T* минимизирует размытие и двоение изображения, обеспечивая исключительную четкость и контрастность.

Превосходные оптические характеристики
Пять асферических элементов и один стеклянный элемент ED (сверхнизкая дисперсия) минимизируют искажение и аберрации.

Постоянное значение диафрагмы F4
Благодаря постоянному максимальному значению диафрагмы F4 выдержка остается одинаковой на всем фокусном расстоянии, что позволяет не повышать параметры ISO.

Никакой смазанности при съемке с рук
Технология Optical SteadyShot компенсирует дрожание камеры при съемке с рук, обеспечивая отличное изображение без шумов.

Создано надолго
Важнейшие элементы корпуса объектива снабжены защитой от пыли и влаги для съемки в неблагоприятных условиях.

Мягкое, красивое размывание фона
7-лепестковая круговая диафрагма создает красивый естественный эффект размытия фона ("боке").