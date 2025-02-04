Вторая версия FE 24-70mm f/2.8 G Master, выпущенная весной 2022 года, отличается сниженным весом, повышенным качеством изображения и множеством доработок эргономики.

Оптическая схема стала значительно сложнее, причем увеличилось и количество специальных элементов: асферических и низкодисперсионных. Так, если в первой версии было использовано 3 асферика (1 типа XA, «экстремально асферический» и 2 обычных) и 2 низкодисперсионных элемента (1 ED, 1 Super ED), то в версии II применяется сразу 5 асфериков (2 XA, 3 обычных) и 4 низкодисперсионных линзы (2 ED, 2 Super ED). Результат можно видеть, к примеру, на графиках MTF: ощутимо выросла резкость в длиннофокусном положении (70 мм), также снижен уровень хроматических аберраций, астигматизма, дисторсии и комы. Во время съемки видео уменьшено «дыхание» фокуса, а также сдвиг фокуса при трансфокации (зуме).

Автофокус стал быстрее: объектив использует целых 4 линейных шаговых двигателя XD Linear Motor, которые перемещают 2 группы линз. Это позволяет уверенно удерживать в фокусе быстро движущиеся объекты, в том числе при серийной фотосъемке до 30 кадров в секунду или при съемке 4К видео с частотой 120 кадров/с (у совместимых камер Sony). Автофокусировка с одновременной трансфокацией, по заявлению Sony, стала в 2 раза лучше.

Объектив использует новое просветляющее покрытие Nano AR Coating II, которое еще эффективнее справляется с ореолами и бликами при съемке с боковым или контровым светом. Число лепестков диафрагмы увеличено с 9 до 11, что позволяет ей образовывать более скругленное отверстие во всем диапазоне значений – это обеспечивает приятные округлые блики от расфокусированных источников света в кадре. Кстати, теперь объектив оснащается отдельным кольцом диафрагмы, которое может вращаться как с отсечками (по 1/3 ступени), так и без отсечек, плавно – за переключение отвечает отдельный ползунок Click On / Off. Кольцо также можно заблокировать в любом выбранном положении.

Сопротивление кольца трансфокации (зума) теперь можно изменить в зависимости от своих предпочтений, для этого на корпусе добавлен переключатель Smooth / Tight. Как и раньше, на корпусе есть переключатель режима фокусировки AF / MF и 2 кнопки блокировки автофокуса (Focus Hold), на которые также можно назначить другие функции по вашему вкусу.

Множество уплотнителей защищают от проникновения пыли и влаги как сам объектив, так и камеру. Передняя линза также покрыта твердым фторсодержащим покрытием, которое отталкивает воду и масла – объектив меньше пачкается и легче чистится. Вес объектива был снижен почти на 200 г, а центр тяжести был перенесен ближе к хвосту, поэтому камера с FE 24-70mm f/2.8 GM II в руках ощущается более сбалансировано, меньше накапливается усталость при длительной съемке, камера легче балансируется на стабилизирующих подвесах. Это один из самых легких объективов типа 24-70/2.8.

FE 24-70mm f/2.8 GM II хорошо подходит и для съемки видео, и для съемки фото. Высокая светосила, широкий угол зрения и 3х оптический зум делают его одним из самых универсальных объективов в линейке Alpha.