Описание

В конструкции нового объектива три асферических элемента, включая новый чрезвычайно точный элемент XA (extreme aspherical), который уменьшает аберрации и обеспечивает предельно высокое разрешение во всем диапазоне фокусных расстояний зума и значений диафрагмы, а также по всей площади кадра в любых файлах изображения. Кроме того, входящие в конструкцию объектива элементы из ED (Extra-low-Dispersion) стекла и Super ED стекла поддерживают хроматическую аберрацию на минимальном уровне, обеспечивая в то же время максимальное разрешение и боке без искажения естественного цвета.

Объектив оснащен 9-лепестковой диафрагмой, которая сохраняет практически круглую форму отверстия при любых настройках и снабжен разработанным Sony оригинальным покрытием Nano AR, которое подавляет блики и обеспечивает замечательную контрастность и четкость.

Новый объектив FE24-70мм F2.8 GM оснащен прямым SSM-приводом (волновой двигатель Super Sonic) системы фокусировки, работающим с высочайшей эффективностью благодаря новым алгоритмам, которые быстро и точно перемещают в нужное положение элементы объектива. Двигатель работает плавно и бесшумно, делая этот объектив идеальным для съемки как фото, так и видео.

Чтобы максимально расширить возможности использования, объектив защищен от пыли и влаги, имеет компактный обтекаемый дизайн, оснащен переключателем ручной/автоматической фокусировки (AF/MF), а также кнопками блокировки фокуса, блокировки зума и отсоединения бленды.