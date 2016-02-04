Объектив Sony FE 24-70mm f/2.8 GM (SEL-2470GM)
Код товара : УТ-00059978
Артикул : # SEL2470GM.SYX
Гарантия 2 года
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Sony E
Диаметр светофильтра, мм
82
Минимальное фокусное расстояние, мм
24
Максимальное фокусное расстояние, мм
70
Минимальная диафрагма
f/22
Минимальная дистанция фокусировки
0,38 м
Угол поля зрения
84°-34°
Конструкция объектива
18 элементов в 13 группах, в том числе три асферических элемента, а также элементы ED (Extra-low-Dispersion) и Super ED
Физические характеристики
Вес
886 г
Размеры
87.6 x 136 mm
Комплектация
Комплектация
Передняя защитная крышка объектива диаметром 82 мм, задняя защитная крышка объектива, чехол для объектива, бленда
Описание
В конструкции нового объектива три асферических элемента, включая новый чрезвычайно точный элемент XA (extreme aspherical), который уменьшает аберрации и обеспечивает предельно высокое разрешение во всем диапазоне фокусных расстояний зума и значений диафрагмы, а также по всей площади кадра в любых файлах изображения. Кроме того, входящие в конструкцию объектива элементы из ED (Extra-low-Dispersion) стекла и Super ED стекла поддерживают хроматическую аберрацию на минимальном уровне, обеспечивая в то же время максимальное разрешение и боке без искажения естественного цвета.
Объектив оснащен 9-лепестковой диафрагмой, которая сохраняет практически круглую форму отверстия при любых настройках и снабжен разработанным Sony оригинальным покрытием Nano AR, которое подавляет блики и обеспечивает замечательную контрастность и четкость.
Новый объектив FE24-70мм F2.8 GM оснащен прямым SSM-приводом (волновой двигатель Super Sonic) системы фокусировки, работающим с высочайшей эффективностью благодаря новым алгоритмам, которые быстро и точно перемещают в нужное положение элементы объектива. Двигатель работает плавно и бесшумно, делая этот объектив идеальным для съемки как фото, так и видео.
Чтобы максимально расширить возможности использования, объектив защищен от пыли и влаги, имеет компактный обтекаемый дизайн, оснащен переключателем ручной/автоматической фокусировки (AF/MF), а также кнопками блокировки фокуса, блокировки зума и отсоединения бленды.